مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به معضلات و مشکلات آبادانی، عمرانی و ترافیک کلانشهر کرج ، تشکیل کمیته تخصصی با حضور کارشناسان خبره فرمانداری و شهرداری به ریاست فرمانداری، راهکار مناسبی برای باز کردن گره های شهری و رفع مشکلات مردم و شهرداری است.

وی ادامه داد: ما در کرج وارث معضلاتی هستیم که از سالیان دور برایمان باقی مانده است و اینجانب به عنوان فرماندار و نماینده عالی دولت در شهرستان با وجود اینکه منتقد شهرداری در برخی امور هستم اما نمی توان وجود مشکلات از گذشته را نیز نادیده گرفت.

ایران نژاد ادامه داد: ولی در راستای خدمت گذاری مخلصانه برای مردم اعتقاد دارم که می بایست گره های موجود در سیستم شهرداری و معضلات پیش روی مردم ارزشمند را با یک نگاه بسیار وسیع و به دور از حاشیه سازی رفع کرد.

وی تلاشهای صورت گرفته در این راستا را تاکنون مطلوب ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرد با همکاری بین بخشی شهروندان بهره کافی را از خدمات مدیریت شهری ببرند.