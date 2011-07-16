احداث 200 هزار واحد مسکونی برای معلولان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بدخشان ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تا پایان سال آینده 200 هزار واحد مسکونی برای معلولان کشور احداث می شود، افزود: از این تعداد 60 هزار واحد مسکونی در سال گذشته احداث و هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین مقدمات ساخت 70 هزار واحد مسکونی دیگر در سالجاری پایان یافته و آغاز اجرای عملیات احداث 70 هزار واحد باقی مانده نیز جزو برنامه های سال آینده این نهاد است.

ایجاد 100 هزار فرصت شغلی برا معلولان کشور

معاون امور مجلس و توسعه مدیریت سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه امسال 100 هزار فرصت شغلی برای معلولان ایجاد می شود، اظهار داشت: فراهم کردن فرصت شغلی برای معلولان از رویکردهای اصلی این نهاد بوده که امسال از مجموع دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی، چهار درصد یعنی 100 هزار نفر سهم معلولان است.

در ادامه این مراسم از خدمات قاسم عبدالله زاده مدیر کل قبلی قدردانی شده و راضیه خدادوست بعنوان مدیر کل جدید بهزیستی آذربایجان غربی معرفی شد.