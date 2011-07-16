  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

بدخشان خبر داد:

احداث 200 هزار واحد مسکونی برای معلولان کشور

احداث 200 هزار واحد مسکونی برای معلولان کشور

ارومیه- خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس و توسعه مدیریت سازمان بهزیستی کشور از احداث 200 هزار واحد مسکونی برای معلولان کشور تا پایان سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بدخشان ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر کل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تا پایان سال آینده 200 هزار واحد مسکونی برای معلولان کشور احداث می شود، افزود: از این تعداد 60 هزار واحد مسکونی در سال گذشته احداث و هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین مقدمات ساخت 70 هزار واحد مسکونی دیگر در سالجاری پایان یافته و آغاز اجرای عملیات احداث 70 هزار واحد باقی مانده نیز جزو برنامه های سال آینده این نهاد است.

ایجاد 100 هزار فرصت شغلی برا معلولان کشور

معاون امور مجلس و توسعه مدیریت سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه امسال 100 هزار فرصت شغلی برای معلولان ایجاد می شود، اظهار داشت: فراهم کردن فرصت شغلی برای معلولان از رویکردهای اصلی این نهاد بوده که امسال از مجموع دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی، چهار درصد یعنی 100 هزار نفر سهم معلولان است.

در ادامه این مراسم از خدمات قاسم عبدالله زاده مدیر کل قبلی قدردانی شده و راضیه خدادوست بعنوان مدیر کل جدید بهزیستی آذربایجان غربی معرفی شد.

کد مطلب 1360251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها