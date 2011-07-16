حسین شمس الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین همایش، نمایشگاه و جشنواره توانمندی سازمان های مردم نهاد 28 تیر ماه در کرمان برپا می شود.

شمس الدینی مدت این همایش را چهار روز اعلام کرد و گفت: هدف از برگزاری این همایش ارائه فعالیت ها و آشنایی بیشتر جامعه با این سازمان هاست.

وی گفت: این زمان فرصت مناسبی برای حضور سمن ها و ایجاد ارتباط بین آنها و مردم است که برای این منظور کمیته های مختلفی با همکاری سازمانهای مردم نهاد و دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل شده است.

این مسئول با اشاره به برگزاری نمایشگاهی از آثار، توانمندی و فعالیت های سازمان های مذکور گفت: این نمایشگاه از 28 تا 31 تیر ماه از ساعت پنج بعد از ظهر برای بازدید علاقمندان باز است.

دبیر همایش توانمندی سازمان های غیر دولتی با اشاره به اجرای وپژه برنامه های جنگ شادی در محل نمایشگاه گفت: از دیگر برنامه های جانبی نمایشگاه برگزاری کارگاه های آموزشی است.

