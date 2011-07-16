به گزارش خبرگزاری مهر، فولادی‌ها که از چهارشنبه گذشته در منطقه "قزلچه حمام" ترکیه اردو زده‌اند، تمرینات خود را به صورت منظم و شاداب ادامه می دهند.

تیم فولاد که در نخستین دیدار تدارکاتی خود در این کشور، یک تیم دسته دومی ترکیه را با 15 گل در هم کوبید قصد دارد دومین بازی دوستانه خود را در برابر حریفی لیگ برتری از کشورمان انجام دهد.

بر این اساس تیم سایپای البرز که هم اکنون در ترکیه اردو زده است دومین حریف تدارکاتی شاگردان مجید جلالی در اردوی برون مرزی این تیم خواهد بود. این بازی قرار است عصر یکشنبه در "پاتالیا" انجام شود.

تیم فوتبال فولادخوزستان فصل گذشته با هدایت مجید جلالی عنوان ششم جدول رده بندی لیگ برتر را به خود اختصاص داد.