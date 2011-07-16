سازمان ملل 14 عضو طالبان را از فهرست تحریمها خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در راستای ترغیب و تشویق طالبان برای بازگرداندن آنها به میزمذاکره و صلح با دولت مرکزی افغانستان، 14 عضو سابق طالبان را از فهرست تحریم های خود خارج کرد.

این حرکت پس از درخواست دولت مرکزی افغانستان برای خارج کردن نام اعضای طالبان از فهرست های تحریمی صورت گرفت.

دولت افغانستان پیشتر، از کمیته‌ تحریم‌ها خواسته بود تا نام ۲۰ نفر از مقام‌هاى بلندپایه‌ گروه طالبان را از فهرست تحریم‌هاى خود خارج کند، اما برخى از اعضاى شوراى امنیت و به طور مشخص روسیه با حذف اسامى بیشتر مخالفت کرده بودند.

این کمیته سازمان ملل که ریاست آن را آلمان بر عهده دارد اعلام کرد که این فهرست شامل 4 عضو از یک شورای عالی صلح هفتاد نفره است که سپتامبر گذشته برای توسعه راههای گفتگو تاسیس شد.

"پیتر ویتیگ" سفیر آلمان در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد، گفت: این تصمیم پیام و علامت محکمی را ارسال می کند مبنی بر اینکه شورای امنیت و جامعه جهانی از تلاش های دولت افغنستان برای حل اختلافات با طالبان در یک گفتگوی سیاسی به منظور رسیدن به صلح و امنیت حمایت می کنند.