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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

در آستانه نیمه شعبان/

فرماندهان و بسیجیان قمی از حرم مطهر به سمت جمکران پیاده روی کردند

فرماندهان و بسیجیان قمی از حرم مطهر به سمت جمکران پیاده روی کردند

قم - خبرگزاری مهر: فرماندهان‏، پاسداران و بسیجیان استان قم، در آستانه نیمه شعبان از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران پیاده روی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر‏، فرماندهان‏، پاسداران و بسیجیان استان قم ساعت هشت و ۴۵ دقیقه صبح شنبه از مقابل مسجد اعظم و حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران پیاده روی کردند.

این برنامه به میزبانی نیروی‌های مسلح استان طبق سنوات گذشته به مناسبت نیمه شعبان با عنوان سربازان امام زمان‌(عج) انجام می‌شود.

لازم به ذکر است پیاده روی فرماندهان‏، پاسداران و بسیجیان از مسیر حرم مطهر، خیابان انقلاب‏، گلزار شهداء به سمت مسجد مقدس جمکران انجام شد.

قرائت زیارت آل یاسین در حرم مطهر حضرت معصومه‌(س)، قرائت زیارت شهدا در گلزار شهدای علی ابن جعفر‌(ع) و همچنین خواندن نماز امام زمان‌(عج) در مسجد مقدس جمکران از جمله برنامه‌های نیروهای مسلح در این مراسم بود.
 

کد مطلب 1360257

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