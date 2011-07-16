وضعیت شهریه مدارس غیر دولتی استان البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت شهریه مدارس غیردولتی استان البرز با همکاری آموزش و پرورش این استان در سایت این اداره کل اعلام شده است.

علاقمندان جهت اطلاع از این امر می توانند به آدرس اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز یعنی alborz.medu.ir مراجعه کنند.

اطلاعات در این خصوص به صورت فایل ضمیمه در سایت قرار داده شده و این فایل باید دانلود شود.

بازدید از اردوگاه مسابقات کشوری

دو نفر از مسئولان آموزش و پرورش استان البرز با هدف آشنایی بیشتر با فعالیتهای اردوگاه مسابقات کشوری از این اردوگاه بازدید کردند.

جمالی معاون هماهنگی آموزش وپرورش استان البرز و آخوندی معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش استان البرز از اردوگاه مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور بازدید کرده اند.

این مسئولان پس از این بازدید از روند برگزار ی مسابقات ابراز رضایت کرده اند.

