به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاظمی مدیر کتابخانه فرهنگسرای قائم گفت: بهترین و پرمخاطبترین برنامه کتابخانه قائم در تابستان، برنامه «کتاب بخوانید، جایزه بگیرید» است که در این طرح با همکاری مدارس، کتابهای داستانی داخل کلاسهای مدارس توزیع میشود و دانشآموزان بعد از مطالعه و نتیجه گیری از کتاب های مطالعه شده، در یک قرعهکشی شرکت داده شده و به آنها جوایزی تعلق میگیرد.
برنامه «کتاب بخوانید، جایزه بگیرید» از ابتدای تابستان 90 آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد یافت.
کاظمی گفت: از دیگر برنامههای ویژه تابستان فرهنگسرای خاتم، توزیع «کیف مطالعه»است. کیف مطالعه شامل 4 عنوان کتاب ویژه برای مادر، پدر و فرزندان خانواده است که به مدت 2 هفته امانت داده میشود. مهمترین عامل برای جذب کودک و نوجوان به سمت کتاب و کتابخوانی، آموزش از سنین پایین است و تبلیغات چندان در این زمینه موثر نیست. باید از مقاطع پایه و ابتدایی برای کتابخوانی کودکان برنامهریزی شود.
کاظمی در پایان، برگزاری نمایشگاههای کتاب را در سطح شهر عامل مهمی در جذب خوانندگان به کتاب دانست و عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های کتاب باید به صورت تخصصی و متناسب با نیاز خوانندگان باشد و بهتر است نمایشگاههای کتاب در فضای باز شهری برگزار شود که غالباً استقبال خوبی میشد.
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