  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

فرماندار :

موزه جدید آثار باستانی در علی آباد ایجاد می شود

موزه جدید آثار باستانی در علی آباد ایجاد می شود

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول گفتک موزه جدید آثار باستانی در این شهرستان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان با اشاره به کشف اولین گور باستانی کوهپایه ای ایران در روستای ماهیان افزود: موزه جدید کشف آثار باستانی در این شهرستان ایجاد می شود.

وی همچنین با اشاره به طرح گردشگری کبودوال اظهار داشت: کبودوال در دوسال آینده به منطقه توریستی و بین المللی تبدیل می شود.

مدیرکل اطلاعات گلستان نیز گفت: خدمت صادقانه به مردم از افتخارات بزرگ نظام اسلامی است.
 
جواد ابراهیمی افزود: هر جا که خدمت خالصانه به مردم است ما حمایت و تلاش خود را گسترش می دهیم.
 
وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی شهرستان باید تمام سعی خود را برای رفع مشکلات مردمی صرف کنند.
 
ابراهیمی بیان داشت: ما آمادگی داریم هرگونه مشاوره و آگاهی برای تسهیل در پیشرفت و توسعه شهر و روستا و حل مسائل مردمی را به دستگاههای اجرایی ارائه دهیم.
کد مطلب 1360275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها