موزه جدید آثار باستانی در علی آباد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان با اشاره به کشف اولین گور باستانی کوهپایه ای ایران در روستای ماهیان افزود: موزه جدید کشف آثار باستانی در این شهرستان ایجاد می شود.

وی همچنین با اشاره به طرح گردشگری کبودوال اظهار داشت: کبودوال در دوسال آینده به منطقه توریستی و بین المللی تبدیل می شود.



مدیرکل اطلاعات گلستان نیز گفت: خدمت صادقانه به مردم از افتخارات بزرگ نظام اسلامی است.

جواد ابراهیمی افزود: هر جا که خدمت خالصانه به مردم است ما حمایت و تلاش خود را گسترش می دهیم.

وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی شهرستان باید تمام سعی خود را برای رفع مشکلات مردمی صرف کنند.

ابراهیمی بیان داشت: ما آمادگی داریم هرگونه مشاوره و آگاهی برای تسهیل در پیشرفت و توسعه شهر و روستا و حل مسائل مردمی را به دستگاههای اجرایی ارائه دهیم.