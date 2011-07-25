تصاویر خرچنگی در صدف شیشه ای/ خانه شفاف برای فاش کردن راز خرچنگها

به گزارش خبرگزاری مهر، این صدف شیشه ای زیبا به خرچنگی به نام "هوارد" اختصاص داده شده است، هوارد اولین خرچنگ انگلیسی است که توانسته یک صدف سفارشی را به تن کرده و برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شود.

محققان امیدوارند این صدف شیشه ای بتواند به بازدیدکنندگان مرکز ملی حیات دریایی در بیرمنگام، جایی که هوارد در آن ساکن است، اطلاعات جدید را در رابطه با این جاندار دریایی ارائه کند.

خرچنگهای هرمیت در حین بزرگ شدن بارها و بارها صدفهای خود را تعویض کرده و مبادله می کنند تا خانه های خود را با خانه هایی بزرگتر تعویض کنند. از این رو زمانی که محققان در این مرکز صدف شیشه ای ظریفی را در نزدیکی هوارد قرار دادند، این خرچنگ با سرعت خود را به صدف رسانده و آن را به تصرف خود درآورد.

این صدف تمامی شیشه ای بوده و می تواند بخشهایی از بدن خرچنگ که در حالت عادی درون صدفهای کدر پنهان می شوند را نمایان کند.

به گفته محققان خرچنگهای هرمیت از اسکلت بندی محافظتی چندان قدرتمندی برخوردار نیستند و بدن آنها کاملا نرم است، از این رو اصلی ترین راه دفاعی برای آنها یافتن یک صدف خالی است تا درون آن زندگی کنند. زمانی که یک شکارچی به آنها نزدیک می شود، خرچنگهای هرمیت به سرعت به درون صدف خزیده و پنهان می شوند، به شکلی که گویی صدف خالی است.

زمانی که خرچنگها بزرگتر می شوند، صدف برای آنها کوچک می شود، از این رو هرمیتها بری یافتن صدفی جدید خانه های خود را ترک می کنند. پس از یافتن یک صدف خالی، هرمیتها ابتدا درون آن را کنترل می کنند و در صورتی که برایشان مناسب باشد، به درون آن رفته و در آن ساکن می شوند.

از این رو قانع کردن هوارد برای محققان چندان دشوار نبود، تنها کافی بود آنها صدفی بزرگتر از صدف قبلی هوارد در نزدیکی وی قرار دهند تا این هرمیت بدون درنگ به درون آن رفته و در آن ساکن شود. تنها چیزی که هوارد از آن آگاهی ندارد این است که بر خلاف همیشه که تنها چشمها و دو پای جلوی وی آشکار بود، تمامی بدن او قابل مشاهده است و دانشمندان می توانند بر روی بدن این جاندار در هنگام حرکت مطالعه کنند.

هوارد یک خرچنگ هرمیت موقرمز است که معمولا در صخره های دریایی در نواحی اقیانوس آرام، از آفریقا گرفته تا دریای جنوب چین سکونت دارند:

این صدف شفاف به دانشمندان امکان می دهد بر روی بخشهای پنهانی بدن هوارد مطالعه کنند

دانشمندان برای قانع کردن هوارد به منظور سکونت در این خانه شیشه ای هیچ تلاشی نکردند

هوارد اولین خرچنگ هرمیت بریتانیایی است که صدفی سفارشی را به تن کرده است

هوارد و صرف شیشه ای اش توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است