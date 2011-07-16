انحرافات مهدوی ناشی از عدم آگاهی است

حجت الاسلام خدامراد سلیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اعتقاد به مهدویت از عوامل پویایی، رشد و بالندگی جامعه است گفت: این اعتقاد نه تنها در زمان حال بلکه در گذشته نیز تاثیر مهمی در تحولات اجتماعی داشته و موجب نجات جامعه از گرفتاریها شده است.
وی با تاکید براینکه اساس انحرافاتی که در مهدویت بوجود میآید ناشی از عدم آگاهی است بیان کرد: به عنوان مثال در مباحث مسلم علمی کمتر انحراف و بحثی ایجاد میشود که این بدان دلیل است که ابعاد کامل یک مساله علمی برای همگان روشن است و دیگر جای بحث و جدل و انحرافی باقی نمیماند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت ادامه داد: نبود آگاهی چه در مخاطبین و چه در کسانی که متولی این امر هستند و حتی کسانی که در این بین ادعاهایی در زمینه ارتباط با حضرت مهدی دارند و حتی افرادی که به عنوان مدافع مهدویت وارد این عرصه میشوند همگی موجب به وجود آمدن انحرافات میشود.
فاصله گرفتن از آموزههای دینی از اهداف دشمنان است
وی ادامه داد: گاه دیده میشود حتی کسانی که موضوع مهدویت را مطرح میکنند به علت عدم آگاهی جامع و کامل خود دچار لغزش خواهند شد.
سلیمیان با بیان اینکه فاصله گرفتن از آموزه دینی یکی از اهداف مهم دشمنان است بیان داشت: امروزه دشمنان به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین راه برای نفوذ بر جوامعی که بر آموزههای دینی استوار هستند آسیب رسانی به بنیانهای دینی این جوامع است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آسیبهای مهدوی از عوامل درونی و بیرونی نشأت میگیرد بیان کرد: عوامل درونی مهمتر از عوامل بیرونی است به گونهای که پرداختن به آن ابعاد عوامل بیرونی آسیبهای مهدوی را نیز تبیین میکند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت در ادامه به تخصصی شدن مباحث دینی تأکید کرد و بیان داشت: باید این مطلب کاملا در جامعه نهادینه شود که اشخاصی که در امور دینی به بیان مباحث مختلف میپردازند کاملا نسبت به آن تخصص داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر حوزه علمیه در این زمینه گامهایی برداشته است بیان کرد: توجه به نیازهای جامعه و تخصصی شدن یکی از اموری است که حوزه بدان توجه دارد اما باید گفت که همه این اقدامات صورت گرفته پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
جامعه باید به سطحی برسد که بتواند در برابر انحرافات ایستادگی کند
سلیمیان عنوان کرد: برخی مواقع علاقه وافر اشخاص به مطالب دینی موجب ایجاد زمینه جعل و تحریف و انحراف را ایجاد میکند بدین شکل که فردی که به طور طبیعی علاقه آموزههای دینی و یافتن پاسخهای خود را دارد چون نمیتواند پاسخ درستی را دریافت کندد به سراغ کسانی میرود که زمینه انحراف را ایجاد میکنند.
وی با تاکید بر اینکه علت ناآگاهیها و برخی در انحرافات در این است که متولیان امر جامعه را آنطور که شایسته بوده تجهیز نکرده است گفت: متاسفانه بعد از گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی و این ادعا که مملکت ما مملکت امام زمان (عج) است هنوز جامعه به سطحی نرسیده است که بتواند در برابر انحرافات مهدویت ایستادگی کند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت ادامه داد: حتی در برخی از برهههای زمانی نه تنها از انحرافات کاسته نشده است بلکه بر دامنه و گستردگی آنها شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه در هر حال نباید از این مساله که مهدویت در حال حاضر در اوج قرار دارد غافل شد عنوان کرد: اما انتقاد ما بر این است که فعالیت در این زمینه از آنچه که صورت گرفته باید فراتر رود و با آگاهی بخشی به جامعه و شناخت کامل آسیبها با آن مبارزه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی گفت: نبود آگاهی چه در مخاطبین و چه در متولیان این امر موجب ایجاد انحرافات مهدوی می شود
حجت الاسلام خدامراد سلیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اعتقاد به مهدویت از عوامل پویایی، رشد و بالندگی جامعه است گفت: این اعتقاد نه تنها در زمان حال بلکه در گذشته نیز تاثیر مهمی در تحولات اجتماعی داشته و موجب نجات جامعه از گرفتاریها شده است.
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