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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

دری نجف آبادی:

ترویج فرهنگ مهدویت، ترویج ارزشهای مکتب انبیاء الهی است

ترویج فرهنگ مهدویت، ترویج ارزشهای مکتب انبیاء الهی است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: ترویج فرهنگ مهدویت همان ترویج ارزشهای متعالی مکتب انبیاء الهی است.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدالت، اخلاق و کمال انسانی که انبیاء الهی و ائمه معصومین (ع) در راستای تحقق آنها مبعوث و انتخاب شده اند به برکت ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(ع) محقق خواهد شد.

وی حاکمیت کامل توحید در جامعه بشریت را یکی از اهداف پیامبران عنوان کرد و بیان داشت: با ظهور امام زمان (عج) عبودیت خدا در جامعه بشریت حاکم وحکومت های طاغوتی  و ستمگر از بین خواهند رفت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی یادآور شد: اصل مهدویت از اصول اعتقادی شیعیان جهان بوده و اصل امامت تنها با قبول این مهم معنا و مفهوم می گیرد.

کد مطلب 1360279

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