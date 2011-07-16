ترویج فرهنگ مهدویت، ترویج ارزشهای مکتب انبیاء الهی است

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدالت، اخلاق و کمال انسانی که انبیاء الهی و ائمه معصومین (ع) در راستای تحقق آنها مبعوث و انتخاب شده اند به برکت ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود(ع) محقق خواهد شد.

وی حاکمیت کامل توحید در جامعه بشریت را یکی از اهداف پیامبران عنوان کرد و بیان داشت: با ظهور امام زمان (عج) عبودیت خدا در جامعه بشریت حاکم وحکومت های طاغوتی و ستمگر از بین خواهند رفت.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی یادآور شد: اصل مهدویت از اصول اعتقادی شیعیان جهان بوده و اصل امامت تنها با قبول این مهم معنا و مفهوم می گیرد.