واژگونی جت اسکی جان یک ملی پوش را گرفت/ ادامه جستجوها برای یافتن جسد

به گزارش خبرنگار مهر، " زهرا فرجی " روز جمعه به همراه" رویا عباسی" یکی از هم تیمی های خود در اثر واژگونی یک دستگاه جت اسکی در سد شهرچایی ارومیه محل انجام تمرینات تیم ملی قایقرانی دچار حادثه شدند.

در این حادثه " رویا عباسی" با همکاری مسئولان و مردم منطقه سیلوانا نجات یافت ولی پیکر "زهرا فرجی" با وجود تلاشهای نیروهای حاضر در محل در سد شهرچایی مفقود شد.

بعد از این حادثه گروههای امداد و نجات در محل وقوع حادثه حاضر و جستجو برای یافتن پیکر این قایقران تیم ملی همچنان ادامه دارد.

دو نفر در آبشار 'شلماش' سردشت غرق شدند

غرق شدن دو گردشگر سنندجی، شامگاه جمعه در آبشار شلماش سردشت نیز از دیگر حوادث بوقوع پیوسته در تعطیلات آخر هفته آذربایجان غربی است.

این دو نفر که 26 و 21 سال سن داشتند بر اثر یک حادثه درون حوضچه آبشار دوم افتاده و به دلیل نداشتن آشنایی با فنون شنا غرق شدند.

این حادثه زمانی به وقوع پیوست که یکی از این دو نفر برای عکس گرفتن از محدوده مجاز خارج و به کنار این آبشار می رود که تعادل خود را از دست داده و در آب می افتد.

فرد دوم نیز برای کمک به دوستش وارد آب می شود که متاسفانه وی نیز در آبهای خروشان آبشار غرق شده و جانش را از دست می دهد.

با تلاش نیروهای امدادی و مردم، جنازه این دو نفر در آبشار سوم پیدا می شود که تلاش برای زنده نگه داشتن آنها به نتیجه نمی رسد.

همه ساله با وجود نصب تابلوهای متعدد و جداسازی مناطق خطرناک به وسیله حصارهای آهنی تعدادی به دلیل بی توجهی به علایم هشدار دهنده جان خود را از دست می دهند.

آبشار شلماش در 10 کیلومتری سردشت یکی از مرتفع ترین و زیباترین آبشارهای آذربایجان غربی به شمار می رود که همه ساله تعداد زیادی گردشگر از اقصی نقاط کشور از آن دیدن می کنند.

دندان شکسته، کودک یکساله تکابی را خفه کرد

دندان شکسته یک کودک یک ساله در تکاب موجب مرگ او شد، این کودک یک ساله هنگام بازی براثر زمین خوردن دندانش شکسته می شود.

دندان شکسته این کودک موجب بسته شدن مجرای تنفسی وی شده که تلاش پدر و مادر این کودک و تیم پزشکی نیز به جایی نرسیده و کودک در برابر دیدگان پدر و مادرش جان خود را از دست می دهد.