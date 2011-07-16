به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ماداگاسکار پیش از ظهر امروز شنبه برگزار شد. در این نشست مقرر شد تیم ملی فوتبال کشورمان با پیراهن، شورت و جوراب سفید به میدان برود و تیم ماداگاسکار با پیراهن و جوراب سبز و شورت قرمز برابر ملی پوشان فوتبال ایران قرار گیرد.

این بازی قرار است ساعت 19:30 فردا یکشنبه با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. ممبینی را در امر قضاوت دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ماداگاسکار علیرضا کهوری و سعید علی نژادیان همراهی خواهند کرد. سعید بخشی‌زاده نیز داور چهارم این بازی است.

از دیگر تصمیماتی که در نشست هماهنگی دیدار دوستانه ایران - ماداگاسکار به توافق نمایندگان دو تیم رسید، تعداد تعویض‌ها بود. براین اساس مقرر شد در این مسابقه هر کدام از دو تیم شش تعویض را انجام دهند.

همچنین فدراسیون فوتبال کشورمان برای اینکه در روز میلاد باسعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) علاقمندان به تیم ملی حضوری پررنگ در ورزشگاه داشته باشند، تماشای دیدار دوستانه ایران - ماداگاسکار را رایگان اعلام کرد.