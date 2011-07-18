تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با هفدهم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با نوزدهم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- پنجمین دوره مسابقات نظامیان جهان (سیزم) امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "ریودوژانیرو" برزیل پیگیری می‌شود.

- رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کورسی کشور در رده سنی جوانان از امروز با رقابت رکابزنان در رشته‌های 200 متر، اسکراچ، اومنیوم و سه هزار متر آغاز می‌شود.

- مرحله گروهی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در "تسالونیکی" یونان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* تونس - شیلی

* نروژ - اسلوونی

* فرانسه - صربستان

گروه B:

* آرژانتین - یونان

* الجزایر - قطر

* ونزوئلا - دانمارک

گروه C:

* روسیه - کره جنوبی

* آلمان - برزیل

* بنین - مصر

گروه D:

* ایران - پرتغال

* اسپانیا - سوئد

* کانادا - مجارستان