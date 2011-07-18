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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان با دیدار ایران و پرتغال و ادامه پنجمین دوره مسابقات نظامیان جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با هفدهم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با نوزدهم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- پنجمین دوره مسابقات نظامیان جهان (سیزم) امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "ریودوژانیرو" برزیل پیگیری می‌شود.

- رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کورسی کشور در رده سنی جوانان از امروز با رقابت رکابزنان در رشته‌های 200 متر، اسکراچ، اومنیوم و سه هزار متر آغاز می‌شود.

- مرحله گروهی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان در "تسالونیکی" یونان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه A:
* تونس - شیلی
* نروژ - اسلوونی
* فرانسه - صربستان

گروه B:
* آرژانتین - یونان
* الجزایر - قطر
* ونزوئلا - دانمارک

گروه C:
* روسیه - کره جنوبی
* آلمان - برزیل
* بنین - مصر 

گروه D:
* ایران - پرتغال
* اسپانیا - سوئد
* کانادا - مجارستان

کد مطلب 1360287

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