30 درصد متقاضیان اردوهای هجرت را بانوان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تواضع صبح شنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت سازندگی خراسان رضوی با اشاره با تاکیدات مقام معظم رهبری برای انجام صحیح اردوهای جهاد سازندگی در روستاها و نقاط محروم کشور افزود: در همین راستا امسال نیز مانند سنوات گذشته اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بسیار مناسبی در این زمینه در خراسان رضوی صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: غنی‌سازی اوقات فراغت، کمک به دولت در محرومیت‌زدایی و اجرای پروژه‌های کوچک و زودبازده از جمله سیاست‌های مشخص شده از سوی رهبر فرزانه انقلاب است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) تصریح کرد: با این حال هنوز در رابطه با بحث ایاب و ذهاب متقاضیان اردوهای جهادی مشکلاتی وجود دارد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) اظهار داشت: متقاضیان این نوع اردوها، بسیاری از فعالیت‌ها مکمل سایر سازمان‌ها را برای آبادانی نقاط مختلف ایران انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: باید وقت و سرمایه ویژه‌ای را برای اعتلای این فرهنگ در کشور بگذاریم.