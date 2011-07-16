نحوه خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در خوزستان

فرید جلالی عزیز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در قبال افتتاح حساب سپرده ممتاز در بانک مسکن به صاحبان اینگونه سپرده ها و با رعایت قوانین و مقررات خاص تعلق می گیرد. صاحبان حسابهای سپرده ممتاز در صورت دریافت این اوراق می توانند خود از آن استفاده کنند یا آن را به افرادی که قصد دریافت وام بدون سپرده گذاری دارند بفروشند.

وی افزود: متقاضیان خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن می توانند ضمن مراجعه به هریک از شعب کارگزاری فرابورس در سطح کشور و پر کردن فرم درخواست خرید و یا اینکه با مراجعه به تمام شعب بانک مسکن سراسر کشور اقدام به خرید این اوراق کنند.



جلالی تصریح کرد: متقاضیانی که قصد خرید این اوراق از فرابورس را دارند قبل از تکمیل فرم دستور خرید اوراق باید نسبت به واریز وجه مورد نیاز به حساب کارگزاری اقدام کنند. ضمن اینکه برای تمامی خریداران اوراق طبق روال معمول معاملات بورس، پس از انجام معامله برگه سپرده( اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) صادر می شود و توسط کارگزاری به خریداران تحویل می شود.



مدیر شعب بانک مسکن خوزستان عنوان کرد: خریداران اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن برای فروش اوراق خود مربوط به هر نماد، باید به شعب کارگزاری که برای بار اول نسبت به خرید اوراق در آن نماد از آن کارگزاری اقدام کرده اند(کارگزار ناظر) مراجعه کنند در غیر اینصورت چنانچه به سایر کارگزاری های فرابورس برای فروش اوراق خود مراجعه کنند ابتدا باید به تغییر کارگزار ناظر خود اقدام و سپس درخواست فروش خود را ارائه دهند.



وی گفت: در نهایت متقاضی تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی به منظور دریافت تسهیلات لازم است با در دست داشتن برگه تائیدیه مالکیت اوراق به یکی از شعب بانک مراجعه و مراحل بعدی دریافت وام را طی کنند.



جلالی اظهار داشت: ازجمله مزایای استفاده از حساب سپرده ممتاز و اوراق تسهیلات بانک مسکن می‌ توان به بهره مندی از نرخ سود سرمایه گذاری کوتاه مدت، استفاده از اوراق تسهیلات مسکن برای خرید، ساخت یا تکمیل واحد مسکونی تا سقف 200 میلیون ریال، استفاده از اوراق تسهیلات به منظور احداث مجتمع های مسکونی تا سقف 200 میلیون ریال به ازای هر واحد، قابلیت نقل و انتقال اوراق مذکور به تمام شهرستانهای کشور برای استفاده از تسهیلات مسکن و فروش اوراق تسهیلات مسکن به غیر به صورت مجاز اشاره کرد.



مدیر شعب بانک مسکن در استان خوزستان عنوان کرد: عدم نیاز به رعایت قاعده محدودیت پنج ساله دریافت تسهیلات مسکن، افتتاح حساب توسط افراد خیر و اهدای اوراق تسهیلات متعلقه به افراد نیازمند، افتتاح حساب توسط ادارات، سازمانها، نهادها، شرکتها و موسسات دولتی، خصوصی، تعاونی و اهدای اوراق حق تقدم به کارکنان خود برای استفاده از تسهیلات مسکن، استفاده از حداکثر مدت بازپرداخت اقساط 18 ساله به نسبت میزان تسهیلات دریافتی به صورت پلکانی یا ساده، استفاده مکرر از تسهیلات خرید یا احداث یا تکمیل واحد مسکونی توسط دارندگان اوراق مذکور و استفاده از این حساب برای توثیق انواع تسهیلات، صدور چکهای بانکی المثنی و صدور ضمانت‌ نامه‌های بانکی از دیگر مزایای استفاده از حساب سپرده ممتاز و اوراق تسهیلات بانک مسکن است.



جلالی فهرست شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران در خوزستان که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در آنها خرید و فروش می‌شود را به شرح زیر اعلام کرد:

کارگزاری بانک توسعه صادرات واقع در اهواز - میدان شهدا - ساختمان بانک توسعه صادرات

کارگزاری بانک صنعت و معدن واقع در اهواز - میدان شهدا - ساختمان بورس منطقه خوزستان

کارگزاری بانک کشاورزی واقع در اهواز - خیابان 24 متری - روبروی جایگاه پمپ بنزین

شرکت امین سهم واقع در اهواز - خیابان 24 متری -روبروی سینما ساحل- ساختمان شهریار