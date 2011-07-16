موسسات مالی متخلف در کرمان جریمه می شوند

محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن هشدار به برخی فروشگاه ها که به صورت اقساط اجناس خود را از طریق معرفی به موسسات مالی به فروش می رسانند اظهار داشت: برخی فروشگاه ها علیرغم معرفی خریدار به موسسه مالی و بالطبع دریافت درصدی سود به لحاظ اعطای تسهیلات و دریافت کل مبلغ از سوی موسسات مجددا نسبت به دریافت درصدی تحت عنوان فروش اقساطی اقدام می کنند که این درصد اخیر فاقد مبنای قانونی است.

مختاری در ادامه از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه جهت تعقیب کیفری متخلفین مراتب را به اطلاع مسئولین برسانند.

وی یادآور شد: موسسات مالی یا بانک هایی که درصد سود مجاز را رعایت نکنند نیز تخلفشان قابل تعقیب در شعب تعزیرات حکومتی است.