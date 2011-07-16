تنها سه درصد معابر خراسان جنوبی مناسب سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اکبری مطلق پیش از ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، بر توجه دستگاههای اجرایی به مناسب سازی معابر تردد معلولان تاکید کرد و اظهار داشت: به طور میانگین مجموع مناسب سازی انجام شده در سطح استان 26 درصد تاکنون بوده است.

وی اضافه کرد: تاکنون در مراکز رفاهی و تفریحی 26 درصدی، اماکن آموزشی هشت درصد، محیط و مبلمان شهری شامل معابر عمومی شهری تنها سه درصد مناسب سازی شده است.

اکبری مطلق با بیان اینکه بر اساس قانون باید سالانه 20 درصد معابر شهرها برای معلولان مناسب سازی شود، تاکید کرد: این امر تاکنون محقق نشده و باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام ویژه مسئولین قرار گیرد.

وی مناسب‌ سازی اماکن و معابر را در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز تحقق عدالت در جامعه عنوان کرد و بیان داشت: مناسب سازی شهری تنها برای معلولان نیست بلکه جانبازان، سالمندان، زنان باردار و کودکان (تقریبا یک چهارم جامعه امروزی) هم نیاز به مناسب سازی شهری دارند.

اکبری مطلق با اشاره به فعالیت های بهزیستی ادامه داد: این مجموعه طی پنج سال گذشته در حوزه های مختلفی رشد چشمیگیر داشته است.

چهار هزار خانوار در خراسان جنوبی مستمری بگیر هستند

وی با بیان اینکه هم اکنون چهار هزار و 986 خانوار مستمری بگیر در مجموعه سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار دارند، افزود: از این تعداد یک هزار و 958 خانوار در حوزه اجتنماعی و سه هزار و 28 خانوار در حوزه توانبخشی تحت پوشش هستند.

اکبری مطلق از افزایش مبلغ مستمری جامعه هدف بهزیستی طی این مدت خبر داد و گفت: این مبلغ قبل از دولت نهم تنها 180 هزار ریال بوده که هم اکنون 600 هزار ریال برای خانوارهای پنج نفره به بالا افزایش یافته است.

وی ادامه داد: به طور میانگین در این دو حوزه ماهانه بالغ بر دو میلیون ریال به عنوان مستمری به افراد تحت پوشش پرداخت می شود.

اکبری مطلق به برنامه های این مجموعه در هفته بهزیستی اشاره کرد و افزود:افتتاح 20 پروژه عمرانی و مراکز تخصصی ارائه خدمات و برپایی نمایشگاه توانمندی های معلولین و جامعه هدف بهزیستی در مرکز استان و سایر شهرستان ها از شاخصترین برنامه های این هفته خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه هر ساله در قانون بودجه معافیت معلولین و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) معافیت حق انشعاب لحاظ کمی شود، یادآور شد: در این راستا طی سال گذشته یک هزار و 23 نفر از معافیت های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب بهره مند شده اند.