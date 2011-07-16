گلستان قطب فناوری اطلاعات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری این شرکت افزود: با بهره برداری از این فرصتها می توانیم ضمن تجهیز ارتباطات مخابراتی استان به فناوریهای نوین نسبت به افزایش درآمد ، توسعه مخابرات و از همه مهمتر رفع نیازهای مخابراتی هم استانیها گام برداریم.

حسینی وجود اپراتورهای رقیب دربخش های تلفن ثابت ، سیار و دیتا را از تهدیدات جدی عنوان کرد.

وی افزود: با وجود نقاط قوتی همچون کارکنان متخصص و انگیزه بالای بدنه شرکت برای تغییر وضع موجود می توان از رقبا پیشی گرفت و محصولات و خدمات را به نحو احسن و در بهترین شرایط به متقضیان واگذار کنیم.

مدیر عامل مخابرات گلستان افزایش درآمدها ، کاهش هزینه ها ، افزایش کیفیت سرویس دهی به مشتریان ، شناخت استراتژی رقبا و تبدیل تهدیدها به فرصت ها را از سیاستهای شرکت بیان کرد و گفت: هیچ هدفی جز رفع نیازهای مردم و جبران عقب‌ماندگی های مخابراتی نداریم.

وی گفت: باید مدیران و مسئولان هر سازمان با اطلاع دقیق از اهداف و برنامه های در دست اقدام ، با همت و تلاش فراوان نسبت به پیشرفت اجرای آن عمل کنند.



حسینی افزود: با همگرایی بیشتر علاوه براینکه باید از حرکت به جلو باز نمانیم می بایست عقب ماندگی ها را نیز جبران کنیم که این مستلزم همت ، دلسوزی و همراهی بیشتر مدیران سازمان است.

مدیرعامل مخابرات گلستان همچنین نیاز رو به رشد و فزاینده تقاضا در بخش تلفن همراه، ثابت و دیتا، ارزش افزوده بالای سرمایه گذاری در مخابرات استان در مقایسه با سایر بخش ها را از مزیتها برشمرد.