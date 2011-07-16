به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کوچکی نژاد ظهر شنبه به مناسبت هفته بهزیستی در نشست خبری اعلام کرد: هزینه تحصیلی این افراد که بین 30 تا 100 درصد بسته به میزان معلولیت و وضعیت درآمدی خود و خانواده آنان از سوی بهزیستی پرداخت می شود.

وی گفت: علاوه بر این بیش از دو هزار و 400 دانش آموز معلول تحت پوشش بهزیستی استان از خدمات متنوع این سازمان بهره مند هستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان به بخش امور اجتماعی، زنان سرپرست خانوار و آسیب دیدگان اجتماعی اشاره کرد و گفت: هم اکنون مجموع این گروه از مددجویان به 40 هزار نفر رسیده است و خدمات مختلفی به این گروه از مددجویان من جمله خانه های شبانه روزی ایتام ارائه می شود.

وی افزود: در حال حاضر تعداد مددجویان ایتام تحت پوشش بهزیستی گیلان به 170 نفر رسیده و در 15 خانه شبانه روزی در رشت، صومعه سرا، آستانه اشرفیه، رودسر و لاهیجان نگهداری می شوند.

کوچکی نژاد با اعلام اینکه نگهداری کودکان باید در خانه باشد، اظهارداشت: در گذشته مراکزی برای نگهداری ایتام بصورت تجمعی و اردوگاهی استفاده می شد.

به گفته وی هزینه تمام خانه های ایتام استان از سوی افراد خیر و نیکوکار پرداخت می شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان بیان داشت: علاوه بر این 450 کودک ایتام در نزد بستگان اعم از پدربزرگ، مادر بزرگ، خاله، عمه، دایی و عمو نگهداری و از سوی بهزیستی هزینه پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: از مجموع بچه های ایتام در حال حاضر 380 نفر دانشجو هستند و سازمان کمک هزینه دانشجویی به این افراد پرداخت می کند.

کوچکی نژاد همچنین بیمه زنان سرپرست خانوار را از اقدام مثبت و ارزشمند سازمان بهزیستی دانست و افزود: تاکنون هزار و 100 نفر از زنان سرپرست خانوارروستایی و هزار و 900 نفر زنان سرپرست خانوار شهری از خدمات بیمه اجتماعی بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: قرداد زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی به ترتیب با صندوق تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایری منعقده شده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان همچنین تعداد مهدهای کودک روستایی و شهری تحت پوشش بهزیستی در استان را 483 اعلام کرد و افزود: هم اکنون 26 هزار کودک در این مراکز آموزش های لازم را از مربیان فرا می گیرند.

وی در ادامه از گسترش آموزه های قرآنی در مهدهای کودک استان خبر داد و یادآور شد: این طرح طی تفاهمنامه ای با ستاد اقامه نماز گیلان منعقد و اجرایی شده است.