رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهمین المپیاد ورزشی دختران دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در قالب 46 تیم ورزشی برگزار می شود.

رضا ایمانی تعداد ورزشکاران دانشجو را در این المپیاد ورزشی دوهزار نفر عنوان و بیان کرد: هم اکنون دانشجویان در حال مستقر شدن در خوابگاههای در نظر گرفته شده هستند.

وی عنوان کرد: این تعداد دانشجو در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزش و پرورش مستقر می شوند.

شهرکرد 26 تیرماه میزبان دهمین المپیاد ورزشی، فرهنگی دختران دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور است.