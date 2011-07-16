بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت در مسجد جمکران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در حاشیه افتتاح بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت در مسجد مقدس جمکران، با اشاره به حجم عظیم زائران این مسجد در ایام نیمه شعبان، ضرورت بسیج همه امکانات استانی و ملی برای خدمات رسانی بهتر به این زائران را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌های استانی توان کافی برای ارائه خدمت به این خیل عظیم زائران را ندارند، امسال برای خدمات رسانی بهتر به زائرین مسجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان علاوه بر امکانات استانی، در مواردی از استان‌های همجوار نیز کمک گرفته‌ایم.



وی دانشگاه علوم پزشکی را یکی از موفق ترین دستگاه های خدمات رسان در ایام نیمه شعبان دانست و گفت: با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان و تراکم جمعیت در مسجد مقدس جمکران، هرساله با مشکلات متعدد درمانی و بهداشتی مواجه بودیم که با ایجاد بیمارستان صحرایی و بسیج همه امکانات و آمادگی و تلاش کادر درمانی علوم پزشکی قم امسال شاهد ارتقاء کمی و کیفی خدمات هستیم.



استاندار قم افزود: تمام امکانات لازم در حد مقدور در این بیمارستان صحرایی فراهم آمده تا نیازی به انتقال بیماران به بیمارستان های داخل شهر نباشد.



حجت الاسلام موسی پور همچنین با اشاره به تجهیزات این بیمارستان، خواستار اطلاع رسانی مناسب به زائرین برای استفاده از این بیمارستان شد.



گفتنی است، بیمارستان صحرایی عاشقان ولایت با ظرفیت 50 تخت شامل 11 کانکس و 11 چادر امدادی در سه هزار متر مربع دارای تمام بخش های تخصصی اولیه آی سی یو، سی سی یو، رادیولوژی، آزمایشگاه و... است.



همچنین تعداد 30 تا 50 نیروی انسانی شامل پزشک عمومی و متخصص، ماما و .. در هر شیفت به زائرین مسجد مقدس جمکران خدمات رسانی خواهند کرد.