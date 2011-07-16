فاطمه محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری منظم رقابت های استانی و حضور در رقابت های لیگ و قهرمانی کشور از جمله اولویت های مهم هیئت تکواندو قم در هر دو بخش مردان و بانوان است.



وی ادامه داد: در همین راستا در نظر داریم رقابت های تکواندو قهرمانی بانوان قم را به مناسبت همزمانی با اعیاد پر خیر و برکت ماه شعبان برگزار کنیم تا بانوان تکواندوکار قمی در رده های سنی مختلف در یک رویداد مهم به رقابت بپردازند.



مسئول کمیته مسابقات بانوان هیئت تکواندو استان قم با بیان اینکه این رقابت ها در رشته تکواندو برگزار می شود، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت تکواندو قم، پیکارهای تکواندو و پومسه قهرمانی بانوان قم روز سی ام تیر ماه به انجام می‌رسد.



وی یادآور شد: تعداد شرکت کنندگان در رشته کیوروگی یا مبارزه تکواندو قهرمانی استان قم 110 نفر از رده های کمربندی سبز - آبی، قرمز - مشکی خواهد بود که امیدواریم در این آوردگاه شاهد رقابت جذاب و تماشایی بانوان تکوندوکار قم باشیم.



محمودی اضافه کرد: وزن کشی مسابقات تکواندو قهرمانی بانوان قم یک روز قبل از مسابقه در محل برگزاری مسابقات یعنی خانه تکواندو قم خواهد بود تا تکواندوکاران شرکت کننده در این دوره از مسابقات حریفان خود را بشناسند.



وی در ادامه با اشاره به حضور چشمگیر پومسه روهای قمی در مسابقات قهرمانی بانوان قم، یاد آور شد: همزمان با برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی قم، شاهد رقابت 40 نفر از پومسه کاران استان در لیک کشوری خواهیم بود.



مسئول کمیته مسابقات بانوان هیئت تکواندو استان قم در ادامه به موفقیت تیم اعزامی هیئت تکواندو قم به پیکارهای قهرمانی هان مادانگ کشور اشاره کرد و ابراز داشت: ششمین دوره مسابقات آزاد هان مادانگ قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در اصفهان برگزار شد.



وی افزود: تیم اعزامی بانوان قم به مسابقات هان مادانگ قهرمانی کشور در اصفهان رقابت بسیار خوبی با حریفان خود برگزار کرد که در نهایت در دو بخش پومسه استاندارد و نوپی آپچاگی تیم قم با حریفان به رقابت پرداخت و در بخش نوپی آپچاگی توسط ورزشکار نامی خود نرگس طباطبائی به مقام سوم کشوری دست پیدا کرد.



محمودی تصریح کرد: تکواندو قم در بخش بانوان استعدادهای بسیار خوبی دارد که برای نشان دادن نبوغ و توانمندی خود بیشتر نیازمند امکانات و تجهیزات بیشتر و همچنین توجه مناسب هستند تا در آینده شاهد موفقیت آنها باشیم.