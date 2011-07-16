گلستان با کمبود تخت بیمارستانی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نصرتی ظهر شنبه در نشست مدیران تامین اجتماعی با نماینده ولی فقیه افزود: با بهره برداری از دو پروژه بیمارستانی در محل فضای بیمارستان حکیم جرجانی گرگان و خاتم الانبیا گنبد کاووس در مجموع 200 تخت به تخت های موجود اظافه می شود و به 450 تخت می رسد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان اظهار امیدواری کرد که با تلاش و پی گیری های تمام مسئولان، نماینده ولی فقیه ، ائمه جماعات و نمایندگان مجلس، عدم تخصیص پزشکان متخصص ضریبK از سوی وزارت بهداشت به مراکز تامین اجتماعی که از سال 83 همچنان پابرجا مانده است، رفع شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گلستان گفت: بخش درمان در سال های اخیر موفقیت و دستاورد های خوبی داشته است و از سال 80 برای اولین بار در شمال و شرق کشور دو بیمارستان حکیم جرجانی گرگان و خاتم الانبیا گنبد موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو IMS شدند که خود شامل سه نوع گواهی نامه است و این درجه کیفی همچنان استمرار دارد.

نصرتی افزود: بخش درمان تامین اجتماعی گلستان دارای دو بیمارستان پیشرفته در غرب و شرق این استان و شش کلینیک و پلی کلینیک در شهرستان های مختلف است و با تعداد یک هزار مرکز پزشکی، دندان پزشکی،آزمایشگاهی و رادیو لوژی و نیز تعداد 19 بیمارستان دولتی و خصوصی طرف قرارداد است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته تعداد دو میلیون و 500 هزار بار مراجعه بیمار به مراکز ملکی صورت گرفته و تعداد چهار میلیون و 500 هزار بار مراجعه نیز به مراکز دیگر طرف قرارداد بوده است که در مجموع به بیش از هفت میلیون بار مراجعه می رسد.



وی تاکید کرد: مراجعه زیاد بیمه شدگان به مراکز ملکی به علت رایگان بودن و نیز کیفیت بالای خدمات است که البته برای جلوگیری از مراجعات غیر ضروری و مکرر این افراد می بایست فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود که دراین راستا ائمه جماعات شهرستان ها می توانند مردم را به رعایت استانداردها و توجه به نیاز های ضروری تشویق کنند.