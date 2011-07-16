  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

صفدری:

دفتر ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در فرهنگسرای فارسان افتتاح شد

دفتر ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در فرهنگسرای فارسان افتتاح شد

فارسان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان از افتتاح دفتر کانون ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در فرهنگسرای این شهرستان خبر داد.

فرزاد صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک عید نیمه شعبان اظهار داشت: دفتر کانون ترویج فرهنگ عفاف وحجاب با حضور مسئولان استانی و شهرستانی درفرهنگسرای فارسان افتتاح شد.

وی هدف از راه اندازی این دفتر را  ترویج فرهنگ عفاف وحجاب از منظر علمی وکارشناسی شده توسط اساتید حوزه ودانشگاه در سطح شهرستان بیان و عنوان کرد: کانون خانواده مهمترین پایه و اساس در ترویج و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان افزود: والدین با تربیت دینی و اصولی می‌توانند فرزندان خود را با حجاب اسلامی آشنا و بستر لازم را برای یک جامعه سالم و دینی فراهم کنند.

صفدری به اهمیت و نقش والای عفاف و حجاب در دین اسلام اشاره و تصریح کرد: در دین اسلام حجاب و عفاف از جایگاه استواری برخوردار بوده و در آیات و روایات دینی بر مقام و منزلت زن در جامعه با حفظ عفاف و حجاب تأکید زیادی شده است.

کد مطلب 1360334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها