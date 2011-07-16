دفتر ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در فرهنگسرای فارسان افتتاح شد

فرزاد صفدری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک عید نیمه شعبان اظهار داشت: دفتر کانون ترویج فرهنگ عفاف وحجاب با حضور مسئولان استانی و شهرستانی درفرهنگسرای فارسان افتتاح شد.

وی هدف از راه اندازی این دفتر را ترویج فرهنگ عفاف وحجاب از منظر علمی وکارشناسی شده توسط اساتید حوزه ودانشگاه در سطح شهرستان بیان و عنوان کرد: کانون خانواده مهمترین پایه و اساس در ترویج و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان افزود: والدین با تربیت دینی و اصولی می‌توانند فرزندان خود را با حجاب اسلامی آشنا و بستر لازم را برای یک جامعه سالم و دینی فراهم کنند.

صفدری به اهمیت و نقش والای عفاف و حجاب در دین اسلام اشاره و تصریح کرد: در دین اسلام حجاب و عفاف از جایگاه استواری برخوردار بوده و در آیات و روایات دینی بر مقام و منزلت زن در جامعه با حفظ عفاف و حجاب تأکید زیادی شده است.