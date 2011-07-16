چاوز برای شیمی درمانی دوباره راهی کوبا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا با دریافت مجوز پارلمان به کوبا می رود تا مرحله دوم درمان بیماری خود را از سربگیرد.

وی این خبر را پس از دیدار روز گذشته خود با "اولانتا هومالا" رئیس جمهوری پرو در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا اعلام کرد. طبق قانون اساسی این کشور چاوز برای سفر به کوبا نیاز به مجوز پارلمان دارد.

در همین حال "آلفونسو مارکوینا" رهبر جناح اپوزیسیون ونزوئلا از نشست ویژه پارلمان برای بررسی درخواست رئیس جمهور برای سفر به کوبا خبر داد. به گفته وی نمایندگان مخالف دولت با غیبت موقف چاوز برای درمان بیماری اش موافق اند. مارکوینا ابراز امیدواری کرد گزارش دقیقی از وضعیت جسمانی چاوز که نگرانی هایی را در کشور بوجود آورده ارائه شود.

این در حالی است که رهبران گروههای مخالف دولت معتقدند تا زمان مشخص شدن وضعیت سلامت چاوز معاون وی "الیاس هاوا" باید زمام امور کشور را بدست گیرد.

هنوز مدت زمان اقامت رئیس جمهوری ونزوئلا در کوبا برای شیمی درمانی مشخص نیست. گفتنی است پیش از این رسانه ها از احتمال سفر چاوز به برزیل برای درمان بیماری اش خبر داده بودند.