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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

تحولات افغانستان/

کشته و زخمی شدن 23 عضو طالبان/ کشته شدن 4 پلیس افغان

کشته و زخمی شدن 23 عضو طالبان/ کشته شدن 4 پلیس افغان

کشته و زخمی شدن 23 عضو طالبان در ولایت فراه، و نیز کشته شدن چهار پلیس افغان در ولایت میدان وردک از جمله تحولات امنیتی 24 ساعت گذشته افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهراز کابل، بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و خارجی با افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت فراه در غرب افغانستان 7 عضو طالبان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند.

مقامات امنیتی افغان با تایید این رویداد می گویند: درگیری در روستای" شیوان" شهرستان بالابلوک ولایت فراه بعد از بمباران مواضع طالبان صورت گرفته است.

نیروهای افغان تلفات این حملات را اعضای طالبان اعلام کرده و از کشته وزخمی شدن غیرنظامیان گزارشی ارایه نشده است، اما رهبران طالبان اعلام کرده اند که 25 سربازان داخلی و خارجی را در این درگیری به قتل رسانده اند.

در خبر دیگر"شاهد الله شاهد" سخنگوی والی "میدان وردک" به خبرنگار مهر گفت: چهارسرباز پلیس افغان براثر انفجار مین در منطقه "چارکی" در مرکز این ولایت کشته شده اند.

کد مطلب 1360343

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