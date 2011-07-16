کشته و زخمی شدن 23 عضو طالبان/ کشته شدن 4 پلیس افغان

به گزارش خبرنگار مهراز کابل، بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و خارجی با افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت فراه در غرب افغانستان 7 عضو طالبان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند.

مقامات امنیتی افغان با تایید این رویداد می گویند: درگیری در روستای" شیوان" شهرستان بالابلوک ولایت فراه بعد از بمباران مواضع طالبان صورت گرفته است.

نیروهای افغان تلفات این حملات را اعضای طالبان اعلام کرده و از کشته وزخمی شدن غیرنظامیان گزارشی ارایه نشده است، اما رهبران طالبان اعلام کرده اند که 25 سربازان داخلی و خارجی را در این درگیری به قتل رسانده اند.

در خبر دیگر"شاهد الله شاهد" سخنگوی والی "میدان وردک" به خبرنگار مهر گفت: چهارسرباز پلیس افغان براثر انفجار مین در منطقه "چارکی" در مرکز این ولایت کشته شده اند.