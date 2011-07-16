به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تحرکات خصمانه رسانه ای و سیاسی غربی ها و برخی رژیمهای عربی علیه سوریه و تلاش آنها برای جلوگیری از به ثمر نشستن اقدامات اصلاح طلبانه دمشق، منابع دیپلماتیک و رسانه ای آگاه در سازمان ملل متحد اعلام کردند : تلاشهای فرانسه، انگلیس، آمریکا و رژیم اسرائیل برای تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت علیه سوریه با شکست روبرو شده است.



از سوی دیگر خبرگزاری سوریه(سانا) از کشته شدن 12 نفر از غیر نظامیان و شهروندان به ضرب گلوله گروههای تروریستی مسلح و تک تیراندازها که از تجمعات شهروندان پس از نماز جمعه سوء استفاده کرده بودند، خبر داد.



تظاهرات گسترده مردم سوریه در محکومیت توطئه بیگانگان





راهپیمایی ها و تظاهرات گسترده در مناطق مختلف سوریه در حمایت از گفتگوی ملی و اصلاحات و مخالفت با دخالت خارجی برگزار شد.



به گزارش سانا، هزاران نفر از شهروندان سوری با به دست گرفتن پرچمهای سوریه و پارچه نوشته هایی در مناطق مختلف، حمایت خود را از گفتگوی ملی و برنامه اصلاحات بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اعلام و بر مخالفت مجدد خود با دخالت بیگانگان در امور داخلی و خرابکاری و اقدامات گروههای مسلح در برخی مناطق تاکید کردند.



شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه بر حمایت خود از عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه ضد گروههای تروریستی مسلح که از تظاهرات مردم سوء استفاده می کنند و دست به اقدامات تحریک آمیز و خبرسازی دروغین برای ارعاب شهروندان و تخریب و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی می زنند، تاکید کردند.



صخر ملحم یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات در دمشق در مخالفت با فتنه افکنان داخلی و خارجی گفت : برای دفع فتنه و حمایت از برنامه اصلاحات رئیس جمهور اسد و حمایت از سوریه در برابر توطئه هایی که آن را هدف قرار داده است، در تظاهرات شرکت کرده ام.



مردم سوریه تاکید کرده اند سوریه با وجود حجم توطئه های خارجی و مزدوران داخلی و رسانه هایی که برای اجرای این توطئه ها به کار گرفته شده است، همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات فریاد می زدند ما قادریم مشکلاتمان را خودمان حل کنیم و هیچ کس نمی تواند شروطی را که تناسبی با منافع و مصالح ملت سوریه ندارد، تحمیل کند.



"وفاء صنین" از شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه اعلام کرد آمده ایم تا به جهانیان نشان دهیم که ملت سوریه به عزت و وحدت ملی خود برای مقابله با این توطئه ظالمانه و تلاشها برای فتنه افکنی میان مردم پایبند است.



"هاشم برکات" یکی دیگر از تظاهرات کنندگان بر اهمیت گفتگوی ملی برای مهار فتنه ای که طرفهای خارجی برای وقوع آن تلاش می کنند، تاکید کرد.





در باب توما هزاران شهروند سوری با مشارکت شماری از هنرمندان با برگزاری تظاهراتی حمات خود را از برنامه اصلاحات فراگیر بشار اسد اعلام و توطئه طراحی شده علیه امنیت و ثبات سوریه را محکوم کردند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات، پرچمهای سوریه و پارچه نوشته هایی در دست داشتند که بر وحدت ملی و حمایت از عملیات ارتش ضد خرابکاران تاکید و تبلیغات مغرضانه برخی رسانه های خارجی علیه سوریه را محکوم می کند.



تظاهرات کنندگان مخالفت خود با دخالتهای خارجی در امور داخلی کشورشان را مورد تاکید قرار دادند و اعلام کردند مردم در برابر تمام توطئه های خارجی متحد هستند و اجازه اجرای آن را به دشمنان نخواهند داد.



در شهر القامشلی هم که رسانه هایی همچون الجزیره و العربیه بارها با پخش خبرهای تحریک آمیز و مغرضانه برای ناامن کردن آن تلاش کرده اند، گروههای فعال مردمی با برگزاری تظاهراتی بر اهمیت گفتگو و وحدت ملی تاکید و از برنامه اصلاحات بشار اسد حمایت کردند و مخالفت مجدد خود را با دخالت خارجی در کشورشان مورد تاکید قرار دادند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات تحکیم جبهه داخلی و وحدت ملی را عامل دفع توطئه های خارجی دانستند.

روشن شدن 23 هزار شمع در طرطوس و مخالفت با دخالتهای خارجی از دیگر تحولات سوریه است.





بسیج امکانات ترکیه برای مخالفان اسد



امروز در ادامه مواضع سئوال برانگیز ترکیه در برابر سوریه که بیشتر به نفع دشمنان سوریه از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی است، این کشور برای چندمین بار میزبانی گروههای مخالف نظام سوریه را بر عهده داشت و تمام امکانات مادی، رسانه ای و تبیلغاتی خود را برای برگزاری کنفرانس مخالفان سوری بسیج کرد و سالن مجلل و بزرگی را در استانبول در اختیار این گروهها قرار داد.



تبلیغات منفی الجزیره و العربیه علیه سوریه



شبکه های الجزیره و العربیه نیز در ادامه سیاستهای منفی خود علیه سوریه به پخش زنده و پوشش کامل این کنفرانس و سخنان تحریک آمیز و جنجالی سخنرانان پرداختند و خبرنگاران پرتعداد این شبکه ها با شرکت کنندگان در این کنفرانس مصاحبه کردند.



این شبکه ها در اجرای سیاستهای خصمانه حکام قطر و عربستان، همچنان به خبرسازی و تبیلغات منفی علیه نظام سوریه ادامه می دهند و این در حالی است که به سیاست سکوت و سانسور در خصوص سرکوب مردم بحرین از سوی رژیم آل خلیفه و دیگر رژیمهای مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس ادامه می دهند.