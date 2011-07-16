افتتاح 12 زمین چمن مصنوعی تا پایان تابستان در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقازاده در مراسم بهره برداری از پارک شهید بهشتی اظهار داشت: کشور ما با داشتن بیشترین جمعیت جوان دارای پتانسیل عظیمی در این زمینه است و باید از این ظرفیت در جهت مطلوب بهره برد.

وی افزود: بی شک وجود جمعیت جوان و بهره گیری از این پتانسیل بستر توسعه روز افزون شهر را فراهم می کند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در کلانشهر کرج بیان کرد: هم اکنون اقدامات خوبی در کلانشهر کرج در حال اجرا است و امید است تا پایان عمر شورای دوره سوم خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه شود.

شهردار کرج در ادامه با اشاره به افتتاح پارک شهید بهشتی عنوان کرد: این بوستان یکی از پارک های این شهر است که سالها به حال خود رها شده بود و امروز به همت مسئولان شاهد بهره برداری ، تجهیز و نوسازی این پارک هستیم.

وی قرار گرفتن این پارک را در یکی از نقاط پرتردد شهر یادآور شد و گفت: عملیات اجرایی این پارک سه هکتاری از شش ماه گذشته آغاز و در 90 روز اخیر سرعت گرفت و برای اجرای آن بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است .

شهردار کرج خاطر نشان کرد: این بوستان یکی از زیباترین پارک های کلانشهر کرج است که امکانات مناسبی نیز در آن در نظر گرفته شده است .

آقازاده در ادامه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی این بوستان را یادآور شد و عنوان کرد: هم اکنون نخستین زمین چمن مصنوعی فوتبال در این پارک آماده بهره برداری شهروندان این منطقه است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده 12 زمین چمن مصنوعی در سایر مناطق کرج تا پایان تابستان امسال به بهره برداری می رسد.

شهردار کرج تصریح کرد: همچنین تلاش می شود تا پایان سال جاری بر اساس نیازهای هر منطقه سه زمین چمن مصنوعی دیگر در نقاط مختلف کرج افتتاح شود.





