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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

افتتاح 12 زمین چمن مصنوعی تا پایان تابستان در کرج

افتتاح 12 زمین چمن مصنوعی تا پایان تابستان در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج از افتتاح 12 زمین چمن مصنوعی تا پایان تابستان در کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقازاده در مراسم بهره برداری از پارک شهید بهشتی اظهار داشت: کشور ما با داشتن بیشترین جمعیت جوان دارای پتانسیل عظیمی در این زمینه است و باید از این ظرفیت در جهت مطلوب بهره برد.

وی افزود: بی شک  وجود جمعیت جوان و بهره گیری از این پتانسیل بستر توسعه  روز افزون شهر را فراهم می کند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در کلانشهر کرج بیان کرد: هم اکنون اقدامات خوبی در کلانشهر کرج در حال اجرا است و امید است تا پایان عمر شورای دوره سوم خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه شود.

شهردار کرج در ادامه با اشاره به افتتاح پارک شهید بهشتی عنوان کرد: این بوستان یکی از پارک های این شهر است که سالها به حال خود رها شده بود و امروز به همت مسئولان شاهد بهره برداری ، تجهیز  و نوسازی این پارک هستیم.

وی قرار گرفتن این پارک را در یکی از نقاط پرتردد شهر یادآور شد و گفت: عملیات اجرایی این پارک  سه هکتاری  از شش ماه گذشته آغاز  و در 90 روز اخیر سرعت گرفت  و برای اجرای آن بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است .
 شهردار کرج خاطر نشان کرد: این بوستان یکی از زیباترین پارک های کلانشهر کرج است که امکانات مناسبی نیز در آن در نظر گرفته شده است .

آقازاده در ادامه بهره برداری از زمین چمن مصنوعی این بوستان را یادآور شد و عنوان کرد: هم اکنون نخستین زمین چمن مصنوعی فوتبال در این پارک  آماده بهره برداری شهروندان این منطقه است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده 12 زمین چمن مصنوعی در سایر مناطق کرج تا پایان تابستان امسال به بهره برداری می رسد.

شهردار کرج  تصریح کرد: همچنین تلاش می شود تا پایان سال جاری بر اساس نیازهای هر منطقه سه زمین چمن مصنوعی  دیگر در نقاط مختلف کرج افتتاح شود.
 
 
 

کد مطلب 1360351

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