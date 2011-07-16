بیشتر تخلفات در واحدهای صنفی فاقد پروانه صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار با تاکید بر نهادینه کردن نصب برچسب قیمت بر روی کالا، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب به شهروندان جهت درخواست صورتحساب از واحدهای صنفی را ضروری دانست.

وی یادآور شد: نصب برچسب قیمت بر روی کالا و صدور صورتحساب از مهمترین عوامل جلوگیری از تخلفات واحدهای صنفی است.

وی با بیان اینکه شهروندان باید از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خرید نمایند افزود: با نصب برچسب قیمت روی کالا، شهروندان از امکان مقایسه بیشتری در امر خرید از جنبه کیفیت و نوع کالا با قیمت های ارائه شده برخورد خواهند شد و این امر امکان رقابت سالم را در میان واحدهای صنفی در جهت مشتری مداری امکان پذیر می سازد.

صفرزاده افزود: صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات چنان که در قانون نظام صنفی آمده است امکان تخلف گران فروشی در واحدهای صنفی را کم کرده و موجب می شود شهروندان با آسودگی خاطر نسبت به خرید خود اقدام کنند، از طرف دیگر امکان بررسی و پیگیری شکایت شهروندان در صورت تخلفات اقتصادی احتمالی را ممکن می سازد.

وی اظهار امیدواری کرد: با نصب برچسب قیمت برروی کالا و همچنین درخواست صورتحساب فروش توسط مشتری تخلفات صنفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.