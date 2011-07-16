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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

در خراسان رضوی/

بیشتر تخلفات در واحدهای صنفی فاقد پروانه صورت می گیرد

بیشتر تخلفات در واحدهای صنفی فاقد پروانه صورت می گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: بخش عمده ای از تخلفات در واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب صورت می پذیرد و شهروندان باید در جهت احقاق حقوق خود فقط از واحدهای مجاز و دارای پروانه کسب خرید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار با تاکید بر نهادینه کردن نصب برچسب قیمت بر روی کالا، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب به شهروندان جهت درخواست صورتحساب از واحدهای صنفی را ضروری دانست.

وی یادآور شد: نصب برچسب قیمت بر روی کالا و صدور صورتحساب از مهمترین عوامل جلوگیری از تخلفات واحدهای صنفی است.

وی با بیان اینکه شهروندان باید از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب خرید نمایند افزود: با نصب برچسب قیمت روی کالا، شهروندان از امکان مقایسه بیشتری در امر خرید از جنبه کیفیت و نوع کالا با قیمت های ارائه شده برخورد خواهند شد و این امر امکان رقابت سالم را در میان واحدهای صنفی در جهت مشتری مداری امکان پذیر می سازد.

صفرزاده افزود: صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات چنان که در قانون نظام صنفی آمده است امکان تخلف گران فروشی در واحدهای صنفی را کم کرده و موجب می شود شهروندان با آسودگی خاطر نسبت به خرید خود اقدام کنند، از طرف دیگر امکان بررسی و پیگیری شکایت شهروندان در صورت تخلفات اقتصادی احتمالی را ممکن می سازد.

وی اظهار امیدواری کرد: با نصب برچسب قیمت برروی کالا و همچنین درخواست صورتحساب فروش توسط مشتری تخلفات صنفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

کد مطلب 1360353

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