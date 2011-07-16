مهدی صفاری در گفتگو با خبرنگار در قم با بیان اینکه این مسابقات برای نخستین بار برگزار می شود اظهارداشت: مسابقه مذکور با هدف ارتقاء جایگاه ورزش سوارکاری در استان و شناسایی و معرفی برترینهای سوارکاری در روز میلاد برگزار می شود.
حضور 60 سوارکار
صفاری با بیان اینکه این مسابقه با عنوان"جام شعبانیه" برگزار خواهد شد اضافه کرد: در این مسابقات که عصر فردا در باشگاه رخش کبیر استارت می خورد بیش از 60 سوارکار حرفه ای و مبتدی حضور دارند.
وی تصریح کرد: مسابقات در سه بخش اسب مبتدی، سوار مبتدی و آزاد و با حضور سوارکارانی از تهران، قم و کاشان برگزار خواهد شد.
مدیر باشگاه رخش کبیر با اشاره به جوایز این مسابقات به عنوان اولین دوره به مناسبت نیمه شعبان اضافه کرد: به افراد شرکت کننده در بخشهای سوار مبتدی و اسب مبتدی در صورتی که بدون هیچ خطایی به انتهای مسیر برسند جایزه اهدا می شود.
جوایز مسابقه
وی اظهارداشت: همچنین سه نفر اول بخش آزاد جوایزی مانند نیم، ربع و نیم ربع سکه بهار آزادی دریافت خواهند کرد.
صفاری با اشاره به ظرفیت خوب استان در عرصه ورزش سوارکاری و استقبال اقشار مختلف از این ورزش بیان داشت: این مسابقه چون اولین دوره محسوب می شود تبلیغات و فراخوان چندانی نداشتیم با این حال تعداد قابل قبولی سوارکار برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.
فعالیت 6 باشگاه سوارکاری در قم
گفتنی است با استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی هم اکنون 6 باشگاه سوارکاری در قم مشغول فعالیت است که باشگاه های ماهان، رخش کبیر، امید و چابک از جمله آنها است.
هم اکنون 300 ورزشکار بیمه شده در رشته سوارکاری در استان قم مشغول ورزش هستند
قم - خبرگزاری مهر: مدیر باشگاه سوارکاری رخش کبیر گفت: یکدوره مسابقه سوارکاری به مناسبت نیمه شعبان و سالروز میلاد امام زمان(عج) توسط این باشگاه در قم برگزار خواهد شد.
مهدی صفاری در گفتگو با خبرنگار در قم با بیان اینکه این مسابقات برای نخستین بار برگزار می شود اظهارداشت: مسابقه مذکور با هدف ارتقاء جایگاه ورزش سوارکاری در استان و شناسایی و معرفی برترینهای سوارکاری در روز میلاد برگزار می شود.
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