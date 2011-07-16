مهدی صفاری در گفتگو با خبرنگار در قم با بیان اینکه این مسابقات برای نخستین بار برگزار می شود اظهارداشت: مسابقه مذکور با هدف ارتقاء جایگاه ورزش سوارکاری در استان و شناسایی و معرفی برترینهای سوارکاری در روز میلاد برگزار می شود.



حضور 60 سوارکار



صفاری با بیان اینکه این مسابقه با عنوان"جام شعبانیه" برگزار خواهد شد اضافه کرد: در این مسابقات که عصر فردا در باشگاه رخش کبیر استارت می خورد بیش از 60 سوارکار حرفه ای و مبتدی حضور دارند.



وی تصریح کرد: مسابقات در سه بخش اسب مبتدی، سوار مبتدی و آزاد و با حضور سوارکارانی از تهران، قم و کاشان برگزار خواهد شد.



مدیر باشگاه رخش کبیر با اشاره به جوایز این مسابقات به عنوان اولین دوره به مناسبت نیمه شعبان اضافه کرد: به افراد شرکت کننده در بخشهای سوار مبتدی و اسب مبتدی در صورتی که بدون هیچ خطایی به انتهای مسیر برسند جایزه اهدا می شود.



جوایز مسابقه



وی اظهارداشت: همچنین سه نفر اول بخش آزاد جوایزی مانند نیم، ربع و نیم ربع سکه بهار آزادی دریافت خواهند کرد.



صفاری با اشاره به ظرفیت خوب استان در عرصه ورزش سوارکاری و استقبال اقشار مختلف از این ورزش بیان داشت: این مسابقه چون اولین دوره محسوب می شود تبلیغات و فراخوان چندانی نداشتیم با این حال تعداد قابل قبولی سوارکار برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.



فعالیت 6 باشگاه سوارکاری در قم



گفتنی است با استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی هم اکنون 6 باشگاه سوارکاری در قم مشغول فعالیت است که باشگاه های ماهان، رخش کبیر، امید و چابک از جمله آنها است.



هم اکنون 300 ورزشکار بیمه شده در رشته سوارکاری در استان قم مشغول ورزش هستند

