ایده های نو در اتاق فکر فرمانداری گردآوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب ظهر شنبه در نشستی صمیمی با جوانان و نخبگان کرجی به مناسبت روز جوان و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: تمامی مواردی که از سوی جوانان نخبه کرجی در این نشست مطرح و یا پیشنهاد شد در اتاق فکر فرمانداری کرج که با حضور فرهیختگان و مشاوران در حوزه های مختلف تشکیل شده است، بررسی می شود.

وی افزود: بررسی اطلاعات و ایده ها در این اتاق فکر فتح بابی خواهد بود تا جوانان بتوانند با مشارکت گسترده خود مدیران و مسئولان شهرستان را برای تحقق اهداف و برنامه های دولت یاری دهند.

این مسئول با اشاره به اینکه این شهرستان مرکزی بسیار مهم برای حضور افراد نخبه و برجسته کشوری است، یادآور شد: در این شهرستان افراد برجسته و نخبه ای وجود دارند که در حوزه های مختلف در سطح ملی و بین المللی صاحب اندیشه اند که باید از این افراد برای بهبود وضعیت و توسعه خدمات مختلف استفاده کرد.

ایران نژاد تاکید کرد: فعال شدن گروه مشاوران جوان فرصت بسیار مغتنمی است که جوانان باید از آن استفاده لازم را برده و اهداف و برنامه های خود را در کنار مدیریت شهرستان پیگیری کنند.

وی در ادامه سخنان خود با مخاطب قرار دادن جوانان حاضر در نشست بر لزوم توجه آنان به اهداف شوم دشمنان نظام وانقلاب تاکبد کرد و گفت: آگاهی جوانان و لزوم هوشیاری آنان در مقابل دسیسه های دشمنان که اخیرا خود را در لباس جنگ نرم معرفی می کند از اهم مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه جوانان، خانواده ها و تصمیم گیران جامعه قرار گیرد.

فرماندار کرج تصریح کرد: دشمنان به سرکردگی امریکا با طراحی جنگ نرم در پی سست کردن بنیه دینی و مذهبی جوانان و براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند که باید برای مقابله با این دسیسه ها تدابیر لازم از سوی مردم و مسئولان اندیشیده شود.

وی گفت: تاکید دشمن در طراحی جنگ نرم تضعیف و کمرنگ کردن روحیه معنوی، ایجاد بی تفاوتی در میان جوانان، ایجاد نفاق و ترویج شیطان پرستی و پوچ گرایی است که باید هوشیارانه و با برنامه ریزی کامل به مقابله با آنان برخاسته و با بهره گیری از تهدیدها، فرصتی مناسب برای توسعه و پیشرفت کشور در سایه همدلی و وحدت رویه و توجه به مبانی فرهنگی و دینی ایجاد کرد.