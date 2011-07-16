به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن لاری زاده صبح شنبه در گردهمایی مسئولان شبکه های بهداشت و درمان و بیمارستان های کرمان در بیمارستان امام رضا سیرجان گفت: با توجه به 22 بیمارستان موجود در کرمان برای هر هزار شهروند کرمانی یک تخت در بیمارستان ها موجود است که امیدورایم در آینده با تلاش مسئولان این آمار بهبود یابد.

لاری زاده با اشاره به کمبود تجهیزات بیمارستانی و نیروی انسانی بیمارستان امام رضا سیرجان گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی بررسی مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سیرجان نیز در این جلسه گفت: بخش سی سی یو و ای سی یو نوزادن بیمارستان امام رضا سیرجان در شهریور سال جاری افتتاح خواهد شد.

سید علی رضوی نسب ادامه داد: برای این منظور مبلغ شش میلیارد ریال از اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همچنین کمک خیرین هزینه شده است.