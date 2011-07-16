مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه آموزشی برنامه ریزی 20 ساعته با حضور مدیران برنامه ریزی شهرداریهای بالای 70 هزار نفر در شهرکرد برگزار می شود.

علی محمدی با اشاره به لزوم توجه به امر برنامه ریزی در جوامع مختلف از جمله شهر به عنوان یک سیستم پویا و زنده بیان داشت: برنامه ریزی همواره نیازمند استفاده از شیوه های علمی و کارآمد در جهت حل مشکلات ونیل به توسعه پایدار شهری است.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه بیان داشت: در این برنامه محورهایی برای افزایش درآمد پایدار شهرداریها شامل کاهش نرخ عوارض، صدورپروانه ساختمانی، تبدیل بهای خدمات، تعین سهم شهروندان، تامین هزینه های خدمات عمومی شهری، تقویت ساز و کار مدیریت و هزینه شهرداری وبرون سفاری وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی مطرح می شود.