رقابت مدعیان صعود به مرحله دوم لیگ کشتی فرنگی در قم

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم نوجوانان کشتی فرنگی قم برای دفاع از صدرنشینی خود و تیم کشتی فرنگی جوانان قم برای جبران امتیازات از دست رفته در پیکارهای دور رفت، در دور برگشت مسابقات لیگ منطقه ای کشتی فرنگی کشور میزبان رقبای خود هستند.



وی ادامه داد: مسابقات کشتی فرنگی و آزاد لیگ منطقه ای کشور برای نخستین بار در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود و قم همانند دور رفت، در مسابقات دور برگشت نیز در خانه کشتی فجر قم پذیرای تیم های حاضر در گروه دوم خواهد بود.



دبیر هیئت کشتی استان قم افزود: برای کسب جواز صعود به مرحله دوم مسابقات نخستین دوره لیگ منطقه ای کشتی فرنگی باشگاه های کشور، در ترکیب تیم های کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان قم، کشتی گیران بسیار آماده ای حضور دارند که از مدت ها قبل زیر نظر کادر فنی تمرینات بسیار خوب و منظمی را پشت سر گذاشته اند و برای مصاف با حریفان خود از انگیزه بالایی برخوردارند.



وی اظهار داشت: کشتی گیران هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان رشته فرنگی هیئت قم در گروه نخست مرحله مقدماتی باید با کشتی گیرانی از استان های فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان و اصفهان در اوزان مختلف پیکار کنند.



رضایی عنوان داشت: کشتی گیران تیم های حاضر در مسابقات رده سنی جوانان در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 85، 96 و 120 کیلوگرم و فرنگی کاران پیکارهای رده سنی نوجوانان نیز در اوزان 42، 46، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم بر روی دو تشک در خانه کشتی فجر مجموعه ورزشی جواد الائمه منطقه نیروگاه قم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



وی با مقایسه عملکرد تیم های نوجوانان و جوانان قم در مرحله رفت این مسابقات، ابراز داشت: با توجه به نتایج به دست آمده، تیم رده سنی نوجوانان کشتی فرنگی قم بدون تغییر در مصاف با حریفان خود به روی تشک خواهد رفت اما در تیم جوانان احتمالا تغییراتی خواهیم داشت.



دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: تیم جوانان در حال حاضر با تفاضل پوئن مثبت در مکان سوم جدول رده بندی گروه نخست مسابقات جوانان کشتی فرنگی لیگ منطقه ای کشور قرار دارد، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا با تغییرات مثبت انشاءالله در مرحله برگشت جواز صعود را کسب کند.



وی افزود: در مرحله رفت این مسابقات در خانه کشتی فجر قم، کشتی گیران تیم های کشتی فرنگی قم، بوشهر، سیستان و بلوچستان، اصفهان و فارس در مجموع در 180 مسابقه هر دو رده سنی جوانان و نوجوانان با یکدیگر رقابت کردند.