توانمندسازی مددجویان رسالت بزرگ بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی ظهر شنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای بهزیستی استان مرکزی گفت: هدف والای نظام جمهوری اسلامی توانمندی تمامی اقشار ناتوان و تحت پوشش ارگانهای حمایتی کشور است و باید تلاش کرد تا با توانمندسازی مددجویان تحت پوشش هر روز از تعداد مددجویان این ارگانها کاسته شود.

وی ادامه داد: شیوه های توانمندسازی مددجویان باید بگونه ای باشد که بتوان تاثیر مستقیم حضور مددجویان توانمند شده را در جامعه به خوبی حس کرد.

نماینده مردم اراک و کمیجان درمجلس شورای در ادامه با اشاره به تلاش دولت های مادی دنیا در راستای به استضعاف کشاندن ملت ها بیان داشت: گام نخست دولت های مادی دنیا در به استضعاف کشاندن ملتها استضعاف فکری ملت هاست چرا که می داند یک ملت مستضعف فکری توان انجام کار و طی مراحل رشد و پیشرفت را ندارد.

رجایی ادامه داد: مسئولین جامعه ایران اسلامی به عنوان جامعه منتظر صاحب عدل و عدالت جهان باید با درک این مهم و ایجاد شرایطی مناسب برای توانمندسازی تمامی اقشار نیازمند جامعه مانع از تحقق اهداف دولت های مادی جهان که همان تضعیف فکری و مادی دولتهاست در این سرزمین شود