گام بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها اصلاح نظام بهره وری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار بعد از ظهر شنبه در نشست توسعه مدیریت شهری و اقتصادی اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف را که از آثار و تبعات این قانون است در سطح روستاها و شهرها شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: قبل از اجرای این قانون، سه دهک از جامعه از انرژی استفاده می کردند که بعد از اجرای این قانون تمامی دهک ها از این امر برخوردار شدند.

وی یادآور شد: در حال حاضر آمار قاچاق سوخت در کشور به صفر نزدیک شده است.

وی همچین اذعان داشت: به منظور ارائه خدمات بیشتر، گام بعد از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، اصلاح نظام بهره وری در کشور است.

این مسوول در ادامه گفت: این گام ها با قاطعیت دنبال می شود که در همین راستا برای اجرای حذف صفر پول بانکی، بیمه، گمرک، تسهیلات بانکی، مطالعات کارشناسانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: درراستای ارائه خدمات عدالت محور، به مناطق کمتر برخوردار نیز رسیدگی خواهد شد تا عقب افتادگی آنان مرتفع شود.

علاوه بر این، وی به تشریح پیشرفت های گوناگون کشور در عرصه های مختلف علمی و فن آوری طی یک دهه اخیر در سطح بین الملی پرداخت و گفت: نگاه جهانیان به این پیشرفت ها خیره شده است و آنان در مقابل این امر، درمانده شده اند.

نجار تاکید کرد: برای فتح روز افزون قله های رفیع علمی و فن آوری، صنعت، کشاورزی و بهداشت مصمم هستیم.

وی همچینین به سه دوره سفرهای هیئت دولت به استان های مختلف کشور نیز اشاره داشت و تصریح کرد: تحقق 100 درصدی این مصوبات مستلزم پی گیری مسوولان استان ها می باشد تا خدمات بیشتری را هم وطنان دریافت کنند.

وزیر کشور اذعان داشت: توسعه عمران و آبادانی و جذب سرمایه گذار در کشور نیازمند برخورداری از آرامش و امنیت است که در همین راستا، در مقابل تهاجمات نرم دشمنان به شدت ایستادگی خواهیم کرد.

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