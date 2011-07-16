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۲۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

مسابقات شنای قهرمانی کشور در کرمانشاه آغاز شد

مسابقات شنای قهرمانی کشور در کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسابقات شنای قهرمانی کشور با حضور 20 استان کشور از امروز در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 180 شناگر مرد در شش رده سنی تا 21 مرداد ماه سال جاری در خانه شنای کرمانشاه با هم به رقابت می پردازند.

مسابقات قهرمانی شنای کشور در رده های سنی 8 الی 10 سال، 11 الی 12 سال، 13 الی 14 سال، 15 الی 16 سال، 17 الی 18 سال و عمومی برگزار می شود.

مسابقات از امروز و با رقابت در رده سنی 17 الی 18 سال و عمومی آغاز شده است.

در این مسابقات، تیم کرمانشاه در رده سنی 8 تا 10 سال، 11 تا 12 سال، 13 تا 14 سال و 15 تا 16 سال با 9 شناگر، در رده سنی 17 تا 18 سال با چهار شناگر و در رده عموم نیز با پنج شناگر حضور خواهد یافت.

کد مطلب 1360405

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