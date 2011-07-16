ساخت بزرگترین چاپخانه خاورمیانه در خوانسار ادامه دارد

سید محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: به منظور افزایش اشتغالزایی در شهرستان خوانسار، طرح احداث بزرگترین چاپخانه خاورمیانه که کلنگ ساخت آن با حضور وزیر صنایع و معادن در سال گذشته به زمین زده شد به اجرا در خواهد آمد.
وی اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت حدود 42 هزار متر است که در شش ماهه نخست سالجاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار خوانسار با اشاره به اینکه با راهاندازی این چاپخانه روزانه حدود 300 تن کاغذ وارد این واحد صنعتی و 300 تن کاغذ از آن خارج میشود، گفت: همین میزان چاپ به ترانزیت بیش از 90 تریلی در روز در محورهای مواصلاتی این شهرستان منجر میشود.
وی با اشاره به اینکه با راهاندازی کارخانه نگین فولاد در شهرستان خوانسار زمینه اشتغال 700 نفر به صورت مستقیم در شهرستان فراهم خواهد شد، ادامه داد: این واحد صنعتی سال گذشته و با حضور وزیر صنایع و معادن در زمینی به مساحت 50 هکتار کلنگزنی شد.
محمدی افزود: حجم سرمایهگذاری این طرح صنعتی 110 میلیارد تومان برآورد شده است که زمینه اشتغال غیرمستقیم سه هزار نفر را نیز فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: عملیات اجرایی این پروژه فولادسازی از اردیبهشتماهسالجاری آغاز شده است.
فرماندار خوانسار تصریح کرد: کارخانه فولادسازی و بزرگترین چاپخانه خاورمیانه در شهرستان خوانسار، از مهاجرت ساکنان حدود چهار روستا جلوگیری خواهد کرد و زمینه اشتغال مطلوبی برای جوانان این شهرستان فراهم میکند.
وی بیان داشت: 27 طرح صنعتی و نیمه صنعتی در شهرستان خوانسار دردست اقدام است که برخی از آنها به پایان رسیده است به گونهای که پروژههای نیمه تمام صنعتی شهرستان تا دوسال آینده به بهرهبرداری و پایان خواهند رسید.
محمدی با بیان اینکه اجرای پروژههای صنعتی شهرستان خوانسار نرخ بیکاری این شهرستان را تا دو سال آینده به صفر خواهد رساند، اضافه کرد: با راهاندازی کارخانهفولادسازی علاوه بر تامین اشتغال مورد نیاز شهرستان نیروهای مازاد مورد نیاز از دیگر شهرستانهاس همچوار خوانسار تامین و مشکل بیکاری آنها نیز رفع میشود.
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