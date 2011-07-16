به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل مقدسی بعد از ظهر شنبه در جشن میلاد حضرت مهدی (عج) اظهار داشت: وعده های قرآن تخلف ناپذیر است و بی شک اراده پروردگار عالم بر ظهور فرج است.

وی با بیان اینکه با ظهور حضرت مهدی (عج) عادل ترین حکومت در روی زمین ایجاد خواهد شد، اضافه کرد: شیعه هم بر چنین حکومتی منتظر است و مشخصات رهبر و ولایت چنین حکومتی نیز کاملا مشخص است.

امام جمعه نیر اظهار امیدواری کرد: با تحقق شعار عدالت محوری دولت و توجه جدی به قشر آسیب پذیر جامعه، شرایط برای ظهور امام عصر مهیا شود.

وی همچنین بانوان را به حفظ حریم خانواده و مبارزه با بی بند و باری دعوت کرد و افزود: عفت، پاکدامنی و حجاب برای زن و مرد مسلمان در دنیای امروز نوعی جهاد در راه خدا و اسلام است.

مقدسی با بیان اینکه حجاب و عفاف زینت زن مسلمان در جامعه اسلامی است، به خیزش اسلامی در برخی از کشورهای مسلمان و رغبت زنان به پوشش اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: باید این خواست و اراده مقدس گرامی داشته شده و حمایت شود، چراکه پاداش حفظ و رعایت حجاب همسان پاداش شهادت در راه خدا تعبیر شده است.

وی بد حجابی و بی حجابی را محصول کشورهای غربی دانست و ابراز داشت: بی بند و باری و تزلزل بنیان خانواده ها در غرب ریشه در بی حجابی بانوان دارد.

امام جمعه نیر تمدن اسلامی و ایرانی را افتخار جامعه بشری دانست و عنوان کرد: از قدیم الایام عفت و حجاب زن ایرانی حفظ شده و امروز نیز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، رعایت حریم عفاف و حجاب یک ارزش الهی محسوب می شود.