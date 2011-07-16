به گزارش خبرگزاری مهر، آیات القرمزی در مصاحبه اختصاصی با شبکه پرس تی وی اظهار داشت: "آنها 9 روز، صبح و ظهر و شب من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به شیوه بسیار بسیار خطرناکی من را کتک زدند و هر بار توسط بیش از یک نفر هم زن و هم مرد مورد ضرب و شتم قرار میگرفتم ".
آیات القرمزی که با عنوان "شاعره آزادی" مورد ستایش قرار گرفته، در ادامه تشریح تجربه تلخ خود در زندانهای رژیم بحرین گفت که بازجویان و محافظان زندان به وی اجازه استفاده از سرویس بهداشتی نداده و با لحن و کلماتی بسیار توهینآمیز و موهن نسبت به وی و خانوادهاش سخن میگفتند.
این شاعره همچنین با تائید اینکه زندانبانان وی را تهدید به مرگ و خانواده اش را تهدید به آزار کردند، افزود: آنها با بیان اینکه اعتراف تنها راه برای این است که مورد عفو پادشاه بحرین قرار گرفته و از ضرب و شتم بیشتر و تجاوز کلامی و دیگر شکلهای شکنجه در امان باشم، من را مجبور به اعتراف کردند.
القرمزی در ادامه خاطرنشان کرد که علیرغم تهدیدهای مکرر مقامات بحرینی مبنی بر اینکه در صورت مصاحبه با رسانهها دوباره زندانی میشود، وی ترسی ندارد و به بیان مطالبات مردم بحرین ادامه میدهد.
بر پایه این گزارش، القرمزی 30 مارس به علت سرودن شعرهای ضد دولتی در میدان مروارید منامه پایتخت بحرین دستگیر و سپس به اتهام انجام اقدامات تحریکآمیز و توهین به اعضای خاندان آل خلیفه به یک سال زندان محکوم شد.
این شاعره 20 ساله روز شنبه اعلام کرد که حبس وی در حال حاضر به حصر خانگی تبدیل شده ولی وعده داد که به مبارزات آزادیخواهانه خود ادامه دهد.
القرمزی با اشاره به تعهدنامه ای که وی مبنی بر عدم نقض شرایط حصر خانگی و نپیوستن به اعتراضات و مصاحبه با رسانهها امضا کرد، افزود: "من از یک تکه کاغذی که امضا کردم ترسی ندارم".
همچنین اعضای خانواده این شاعره نیز اظهار داشتند که مسئولان زندان وی را مجبور به تمیز کردن توالتهای کثیف با دستان خود کردند.
به دنبال سرکوب اعتراضات گسترده مردمی در بحرین که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا از همپیمانان قدیمی این کشور نیز در آن واقع است، دهها نفر جان خود را از دست داده و تعداد زیادی نیز دستگیر شدهاند.
گفتنی است معترضان دولتی بحرین از ماه فوریه با برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز خواستار برکناری حکومت سلسله آل خلیفه از قدرت شدهاند، خاندانی که تحت حمایت شدید آمریکا، انگلستان و عربستان سعودی بیش از 40 سال است که قدرت را در بحرین در دست دارد.
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