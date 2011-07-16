هنر کارکنان بهزیستی نجات جامعه از وابستگی است/ عدم رفع مشکل اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر شنبه در دیدار با کارکنان سازمان بهزیستی استان هرمزگان به مناسبت هفته بهزیستی با تبریک عید نیمه شعبان، بیان داشت: کار بهزیستی آهنگ عبادت دارد و کارکنان بهزیستی باید همانند منجی افراد تحت پوشش خود را از مشکلات و گرفتاری ها نجات دهند.

وی ادامه داد: تمامی بخشهای بهزیستی باید منجی باشند و بهزیستی باید خانواده هایی را که با طلاق متلاشی می شوند و همچنین و افرادی را که در دام اعتیاد می افتند و افرادی که به هر صورت با بهزیستی مرتبط هستند مشکلاتشان را برطرف کند.

وظیفه کارکنان بهزیستی نجات انسانهاست

امام جمعه بندرعباس با اشاره به نجات تمام جهان توسط امام زمان (عج)، اظهار داشت: مسئولیت کارکنان بهزیستی نیز نجات افرادی در یک گوشه جهان است و افراد حاضر در بهزیستی نباید به کمتر از نجات یک فرد قانع شود.

آیت الله نعیم آبادی به ضرورت ایجاد یک طرح پنج ساله در بهزیستی اشاره کرد و افزود: مهمترین هدف این طرح باید نجات و رفع مشکلات همه افراد تحت پوشش بهزیستی باشد و هنر کارمندان بهزیستی این است که بتوانند هرچه بیشتر جامعه را از وابستگی نجات دهند.

وی اضافه کرد: کار بهزیستی بسیار گسترده است و در بخشهای مختلف همانند اعتیاد، اشتغال، طلاق و ازدواج باید از کارشناسانی قوی استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به حساس بودن کار مشاوران در بهزیستی، تصریح کرد: مشاوران باید هر روز اطلاعات و آگاهی خود را در بحث های مختلف افزایش دهند و باید در مشاوره های خود طرف مشاوره را بشناسند و با دقت و حواس جمع به فرد مشاوره بدهند.

عدم رفع مشکل اعتیاد

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی در مبارزه با اعتیاد، عنوان کرد: ما واقعا نتوانسته ایم مشکل اعتیاد را در کشورمان حل کنیم و اگر راه حل هر مشکل را بشناسیم تمامی مشکلات از جمله اعتیاد، طلاق و اشتغال برطرف خواهند شد.

وی ادامه داد: حل بسیاری از مشکلات جامعه بر دوش کارکنان بهزیستی است و کارمندان بهزیستی باید بتوانند افراد تحت پوشش خود را از وابستگی به دولت نجات داده و مستقل کنند.