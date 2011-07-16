پیام تسلیت احمدی نژاد به رئیس جمهور ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس جمهور به بردی محمداف بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای قربانقلی بردی محمداف
رئیس جمهور ترکمنستان
جناب آقای قربانقلی بردی محمداف
رئیس جمهور ترکمنستان
سلام علیکم
خبر وقوع انفجار در نزدیکی شهر آبادان و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان جنابعالی موجب تأثر و تأسف گردید.
خبر وقوع انفجار در نزدیکی شهر آبادان و کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان جنابعالی موجب تأثر و تأسف گردید.
ضمن ابراز تسلیت و همدردی با جنابعالی و خانوادههای داغدیده، از خداوند متعال، غفران و رحمت الهی کشته شدگان، شفای عاجل مجروحان و بهروزی و شادکامی دولت و ملت ترکمنستان را مسئلت دارم.
محمود احمدینژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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