به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در نشست خبری امروز شنبه خود با خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنکه مشاور فنی مدیرعامل و مربی تیم است. شما شاید او را بهتر از من بشناسید وی 10 سال در دورتموند با مربیانی بزرگ همچون هیتسفیلد و اسکالا کار کرده و با بکن باوئر هم ارتباط نزدیکی دارد او در این تیم دو بار قهرمان بوندسلیگا شد یک بار جام حذفی را به دست آورد، یک بار قهرمان اروپا شد و با دورتموند قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان را دارد.

وی ادامه داد: هنکه همچنین 8 سال در بایرمونیخ بوده است. با این تیم 5 بار قهرمان آلمان، 2 بار جام حذفی، 2 بار سوپرکاپ، یک قهرمانی در اروپا و یک قهرمانی در جام باشگاههای جهان را تجربه کرده است که همه این سوابق نشان می دهد تجربه بالایی دارد.

سرپرست باشگاه استقلال همچنین خاطرنشان کرد: قرارداد هنکه دو ساله است اما تبصره ای در آن گنجانده ایم که اگر شرایط تغییر کرد بتوانیم با وضعیت جدید به همکاری خودمان ادامه دهیم. همچنین دوست دارم ایشان بیش از 2 سال و 4 - 5 سال در فوتبال ایران بماند زیرا فوتبال ما به چنین مربیانی با دیسیبلین بالا نیاز دارد.

وی اضافه کرد: ما اگر بتوانیم از لحاظ دیسیپلین و نظم بازی خود را به فوتبال حرفه ای دنیا نزدیک کنیم قطعا از لحاظ فنی 30 درصد پیشرفت خواهیم کرد.

فتح الله زاده با بیان اینکه همانند گذشته مبلغ قرارداد را نمی گوییم زیرا دو طرف خواسته اند این مبلغ مخفی بماند در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "با توجه به سمت های این مربی در استقلال آیا او آلترناتیو پرویز مظلومی؟" است اظهار داشت: مطمئن باشید ایشان آلترناتیو مظلومی نیست.

وی در این خصوص افزود: به این لحاظ او را به عنوان مشاور فنی مدیرعامل انتخاب کردیم که بتوانیم از توانمندی هایش در تیم و همچنین خود بنده استفاده کنیم. ضمن اینکه می توان از دیدگاههای ایشان و همچنین شناختی که از فوتبال آلمان دارند برای ساختارهای فدراسیون، باشگاه و تیم استقلال استفاده کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال در مورد اینکه آیا جذب هنکه که مورد توجه پرسپولیسی ها بود در واکنش به جذب نصرتی که با استقلال قرارداد داشت توسط پرسپولیسی ها صورت گرفته است، تصریح کرد: ما از رفتن نصرتی خیلی هم متضرر نشدیم زیرا در مقطعی که با این بازیکن صحبت کردیم عمران زاده و منتظری با ما قرارداد نداشتند ولی وقتی آنها قرارداد بستند نصرتی می بایست ذخیره این نفرات می شد. ضمن اینکه ما 200 میلیون هم بابت مبلغ قرارداد داخلی از نصرتی می‌گیریم و در مجموع اصلا ضرر نکردیم.

وی با اشاره به اینکه مذاکراتش را با هنکه پیش از عید آغاز کرد اما به خاطر سفر به ژاپن و مالزی این مذاکرات نیمه تمام ماند، تاکید کرد: در این بین استیلی و باشگاه پرسپولیس با این مربی مذاکراتی کردند اما از هنکه متشکرم که روی قولش ایستاد و در نهایت به تیم استقلال آمد.

فتح الله زاده با بیان اینکه ما چند گزینه را به مظلومی معرفی کردیم و سرمربی تیم از بین آنها هنکه را انتخاب کرد، افزود: به لحاظ دیسیپلین و نظم تیمی هنکه می تواند به تیم ما کمک کند. شما شاهد بودید در نیم فصل دوم فصل گذشته که یورگن گده به کادر فنی ما اضافه شد و ما از لحاظ بازی و انضباط تیمی رشد محسوسی داشتیم. امیدوارم حضور هنکه هم این کمک را به ما بکند.

وی در مورد بحث ترانسفر بازیکنان که در یکی دو سال اخیر در انجام آنها ناموفق بوده است، اظهار داشت: ترانسفر بازیکنان یکی از راههای درآمدزایی است و حتی اگر ما هم مجبور نباشیم ترانسفر را انجام می دهیم آن سال که تیم ملی به جام جهانی رفت 7-8 بازیکن استقلال و پرسپولیس در تیم های معتبر اروپایی بازی می کردند و همین مسئله باعث شد آنها در یک آکادمی اروپایی، علمی تر در فوتبال آموزش ببینند و به موفقیت ایران در آن جام کمک کنند.

سرپرست باشگاه استقلال در پایان گفت: خیلی دوست دارم بازیکنان مطرح اروپایی حتی به اندازه انگشتان دست به لیگ ایران بیایند و نفرات ما بتوانند از لحاظ فنی و تکنیکی عقب ماندگی های موجود بین فوتبال ایران و اروپا را جبران کنند. متاسفانه تیم ملی مان در صعود به جام جهانی ناکام بود و قطعا استفاده از مربیان با دانش در فوتبال ایران به پیشرفت فوتبال ما کمک می کند و در نهایت نه تنها می توانیم به جام جهانی بعدی صعود کنیم بلکه به مرحله دوم آن مسابقات هم راه یابیم.