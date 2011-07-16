به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمجتبی رضوی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب اردوزبان فردا همزمان با نیمه شعبان برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: اهدای جوایز و تجلیل از برگزیدگان از ساعت 19 روز میلاد امام‌زمان(عج) در دارالقرآن علوی(ع) واقع در خیابان مولوی قم برگزار خواهد شد.



رضوی بیان کرد: مداحی توسط مداحان اردوزبان، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع مهدویت و سخنرانی حجت‌الاسلام قدسی از فضلای حوزه علمیه قم از جمله برنامه‌های این مراسم است.



وی تصریح کرد: در این مراسم به تمامی 40 شرکت‌کننده در مسابقات حفظ قرآن کریم طلاب اردوزبان اعم از بانوان و آقایان که در مراحل مقدماتی و نهایی شرکت کرده‌اند، جوایزی اهدا می‌شود.



مدرس دارالقرآن علوی عنوان کرد: همچنین از پنج نفر نخست این رقابت‌ها با اهدای جوایزی مانند کمک هزینه عتبات عالیات، سوریه، مشهد و سکه بهار آزادی قدردانی خواهد شد.



وی با اشاره به برگزاری مراحل مقدمانی و نهایی این مسابقات در ماه مبارک رجب تصریح کرد: مرحله مقدماتی این مسابقات دوم تیرماه با حضور 40 نفر از حافظان جزء‌های مختلف قرآن کریم برگزار شده بود.



رضوی ادامه داد: 20 نفر از کسانی که در مرحله مقدماتی موفق به کسب نمره بیش از 70 شدند به مرحله نهایی راه یافته و 9 تیرماه با یکدیگر رقابت کردند.



وی اظهار داشت: مسابقات مذکور در رشته‌های حفظ کل، 20 و 15، و 10 و پنج جزء در مؤسسه دارالقرآن علوی در قم برگزار شد.



این حافظ کل قرآن کریم با اشاره به پیشینه فعالیت‌های قرآنی دارالقرآن علوی بیان داشت: این دارالقرآن 12 سال است که فعالیت دارد و 14 نفر از طلاب هندی، پاکستانی و ... به عنوان هیأت امنا، این مؤسسه را راه‌اندازی کرده‌اند.



وی افزود: در این مؤسسه فعالیت‌های آموزشی قرآن در رشته‌های مختلف همانند حفظ، قرائت، صوت و تفسیر و... به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود.



مسئول برگزاری مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه طلاب اردو زبان با بیان اینکه این دوره‌ها در دو مقطع بزرگسالان و کودکان برگزار می‌شود، گفت: بیشتر فعالیت‌های این مؤسسه برای اردوزبانان است اما از دیگر کشورها نیز قرآن‌آموز می‌پذیرد.



رضوی در پایان گفت: در هر دوره نزدیک به 50 نفر از این مؤسسه به عنوان افرادی که آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند، فارغ‌التحصیل می‌شوند.

