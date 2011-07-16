29 پروژه عمرانی در فردوس نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اقبال ظهر شنبه در کمیته برنامه ریزی فردوس اظهارداشت: اعتبارات استان خراسان جنوبی در سال جاری بر اساس سه شاخصه جمعیت، مساحت و محرومیت تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان فردوس از نظر جمعیت 6.2 جمعیت استان و از نظر مساحت، کمترین مساحت در بین شهرستان‌های استان را داراست، گفت: از حیث محرومیت نیز فردوس برخوردارترین شهر استان پس از بیرجند است اما اعتبارات اختصاص یافته عمرانی این شهرستان رقم کمی است.

وی اعتبارات تملک و دارایی شهرستان فردوس را پنج میلیارد و 750 میلیون تومان عنوان کرد و تصریح کرد: این میزان اعتبار برابر با 6.6 سهم استان است.

اقبال به نیمه تمام ماندن بیش از 29 پروژه مهم در سطح شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: از این تعداد، 9 پروژه مصوبه دولت است که برخی 10 درصد پیشرفت و برخی 90 درصد پیشرفت و بعضی نیز از سال 85 آغاز و هنوز به اتمام نرسیده است.

فرماندار فردوس گفت: در سال جاری پروژه جدیدی در شهرستان نداریم و بااختصاص اعتبارات تملک و دارایی پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام می ‌رسانیم.

وی احداث خوابگاه دبیرستان نمونه علامه طباطبایی، تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری، استخر شنای سرپوشیده و احداث 9 باب خانه عالم در روستاهای شهرستان را از جمله پروژه‌های نیمه ‌تمام شهرستان فردوس برشمرد.

سوء نیتی در توزیع اعتبارات وجود نداشت

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: هیچ نگاه شخصی در توزیع اعتبارات استانی وجود نداشته و نمی گذاریم حتی یک ریال از حق شهرستانی ضایع شود.

مجید امینی افزود: اختصاص اعتبارات تملک دارایی به شهرستان‌های استان بر اساس عدالت صورت گرفته و چنانچه مدیران و مسئولان اعتراضی داشته باشند تا 27 سفندماه وقت دارند که اعتراض خود را به صورت مستدل عنوان کنند.

وی تصریح کرد: اعتبارات متعلق به مردم است و از این رو بر حسب جمعیت هر شهرستان توزیع می ‌شود و نوع و ترکیب جمعیت نیز در نحوه توزیع آن موثراست.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عدالت مهم‌ترین اصل در اختصاص اعتبارات تملک و دارایی است، گفت: ممکن است درتوزیع اعتبارات سوء تدبیری وجود داشته باشد ولی هیچ سو نیتی در کار نبوده است.