به گزارش خبرنگار مهر، میشائیل هنکه مربی جدید تیم فوتبال استقلال که عصرامروز شنبه در نشست خبری شرکت کرده بود با بیان اینکه خوشحال است به ایران آمده و می خواهد در تیم استقلال مربیگری کند ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به حضور بازیکنانی مانند دایی، مهدوی کیا، هاشمیان و پاشا زاده در فوتبال آلمان، شناخت خوبی از فوتبالیست ها و فوتبال کشورتان دارم به خصوص در سالهای 2005، 2006 فوتبال ایران را بیش از گذشته دنبال کردم و بسیاری از بازیهای شما را دیدم. از آن زمان به فوتبال ایران علاقه مند شدم و باید بگویم شما بازیکنان خوبی دارید.

وی با بیان اینکه 30 سال است در فوتبال فعالیت می کند ولی تاکنون از کشور آلمان خارج نشده بود، افزود: برای نخستین بار است که فعالیت در عرصه فوتبال را در کشورهای دیگری تجربه می کنم و دوست دارم دانش و توانایی هایم را به فوتبال ایران عرضه کنم و هدفم این است که هر چه توانایی فنی دارم را به تیم استقلال و فوتبال ایران منتقل کنم تا در کنار همدیگر به رشد بیشتر فوتبال ایران کمک کنیم.

مربی جدید تیم استقلال افزود: می خواهم در استقلال همانند سالهای گذشته در فوتبال ایران به مقام های ارزنده ای دست یابیم. صددرصد قبل از اینکه به ایران بیایم و در سالهای گذشته که علی دایی در بایرمونیخ بود با او در خصوص فوتبال، فرهنگ و مسائل مختلف کشور صحبت می کردیم و از چندی پیش هم که حضورم در ایران جدی تر شد با مربیانی که شماها هم آنها را می شناسید و لازم نیست نامشان را بگویم صحبت کردم و نظر همه آنها در خصوص فوتبال ایران مثبت بود.

وی با بیان اینکه با مدیریت و کادر فنی این تیم آشنایی دارد و امیدوار است سال خوبی را با همدیگر پشت سر بگذارند، اضافه کرد: من می‌دانم استقلال و پرسپولیس دو باشگاه بزرگ ایران هستند. من چندی پیش با دکتر فتح الله زاده از طریق "مسعود رضا" وکیلم مذاکراتی داشتم و سپس با استیلی صحبت کردیم ولی بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که به استقلال بیایم. البته دلیل مالی وجود نداشت و من شخصا به خاطر آشنایی که با فتح الله زاده به دست آوردم تصمیم گرفتم به استقلال بیایم.

هنکه با بیان اینکه روز جمعه با فتح الله زاده نشستی داشت و امروز شنبه هم با کادر فنی استقلال صحبت کرده است، افزود: من امروز احتیاج دارم بیشتر با تیم آشنا شوم این امکان در گذشته وجود نداشت چند روز طول می کشد تا آشنایی من با نفرات تیم به حد خوبی برسد . بعد از چند روز ما سعی می کنیم به صورت فشرده و یکدست از مدیریت تا کادر فنی در مورد همه چیز صحبت کنیم و مطمئنم اگر دست به دست هم دهیم می توانیم ضمن کمک به موفقیت استقلال، فوتبال ایران را هم به سطوح بالاتر برسانیم.

وی پرسپولیس را هم تیم بزرگی دانست اما شرایط را دلیل به توافق نرسیدن با این تیم عنوان کرد و افزود: من هیچ نگرانی از این موضوع ندارم که در آینده با هواداران این تیم به مشکل بخورم. ضمن اینکه زمان بسیار کم است و طی چند روز آینده مسابقات شروع می شود من باید دو سه جلسه تمرین تیم را ببینم تا پس از آن در خصوص وضعیت استقلال به طور بهتری اظهارنظر کنم.

مربی جدید استقلال با بیان اینکه پیشنهادات خوبی هم از باشگاههای دیگر داشته است، افزود : گذشته مهم نیست مسئله مهم آینده است و اینکه می خواهم برای استقلال و فوتبال ایران موثر باشم. ضمن اینکه به این موضوع هم باید اشاره کنم که تیم های بزرگ برای رسیدن به موفقیت نیاز به زمان دارند ما هم سعی می کنیم در تیم استقلال کاملا هماهنگ شویم تا این تیم را به جایگاه واقعی اش برسانیم.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده اگر از مدیرعامل تا بازیکنان خصوصا رسانه ها و هواداران با تیم هماهنگ و همراه باشند می توان به نتیجه گیری امیدوارتر بود، در پاسخ به این سئوال که فوتبال ایران با آلمان از لحاظ نظم و دیسیپلین تفاوت زیادی با هم دارند و بسیاری از مربیان آلمانی به دلیل همین بی نظمی ها فوتبال ایران را ترک کرده اند، افزود: در همه جای دنیا فوتبال در مسائلی شبیه است اگر دیسیپلین و نظم تاکتیکی نباشد فوتبال معنی ندارد که ما باید این موضوع را به بازیکنان این تیم بفهمانیم.

هنکه با تاکید بر این موضوع که من هیچ مشکلی با فوتبالیست های ایرانی ندارم و می دانم می توانم با آنها موفق شوم، خاطر نشان کرد: مهم است هر بازیکن در زمین وظیفه خودش را بداند بعضی از بازیکنان تهاجمی و بعضی دیگر دفاعی هستند من طرز بازی مهدوی کیا و ریبری را خیلی دوست دارم و موضوع مهم این است که کل تیم بتوانند در اجرای برنامه تاکتیکی در زمین موفق باشند.

وی تصریح کرد: درست است همه بازی خوب را دوست دارند ولی همیشه کسی که خوب بازی می کند برنده نیست . همه هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس دوست دارند این تیم ها همیشه برنده باشند من هم تمام تلاشم را می کنم تا ابتدا در تمرینات شادی و نشاط را به بازیکنان القا کنم تا با تکیه بر این موضوع به موفقیت بیشتر این تیم کمک کنم.

مربی جدید استقلال در مورد شناختش از فوتبال آسیا هم اظهار داشت: من سفرهای زیادی همراه با بایرمونیخ و دورتموند به کره جنوبی، چین، قطر و امارات داشتم و بازیهای دوستانه زیای را با این تیم ها تجربه کرده ام ضمن اینکه در کنار حرفه مربیگری ، عملکرد بازیکنان را در کشورهای دیگر پیگیری می کنم و فیلم بازی آنها را می بینیم که فکر می کنم این مسائل به کسب تجربه و شناخت بیشتر من به تیم های کشورهای مختلف کمک می کنم.

وی در ادامه افزود: سال به سال فوتبال تغییر و پیشرفت می کند و این مهم است بتوانیم به روز باشیم که در این بین قبل از همه چیز آنالیز کردن صحیح تیم ها و به دست آوردن اطلاعات کامل از آنها موضوع مهمی است.

هنکه در مورد اینکه چرا بازیکنان ایرانی دیگر نمی توانند در لیگ های اروپایی بازی کنند، گفت: در چند سال اخیر فوتبال آلمان پیشرفت زیادی داشته و بازیکنان کشورهای دیگر کمتر می توانند خودشان را به این تاکتیک پذیری ها برسانند که این موضوع می تواند یکی از دلایل این اتفاق باشد ضمن اینکه تا چند سال پیش در فوتبال آلمان تیم های لیگ یک و لیگ دو حرفه ای بودند ولی از چند سال پیش لیگ دسته سه هم حرفه ای شده و این مسئله کمک کرده بازیکنان جوان بهتر توانایی های خود را نمایش دهند که این موضوع هم باعث شده جا برای بازیکنان کشورهای دیگر تنگ تر شود.

مربی استقلال همچنین با احترام کامل از مربیان ایرانی یاد کرد و اظهار داشت که حتما سعی می کند در مدت زمان حضورش در ایران با مربیان باشگاههای دیگر ارتباط و تعامل برقرار کند تا همه دست به دست هم به پیشرفت بیشتر فوتبال ایران کمک کنند.