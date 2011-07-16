جنگ فرهنگی با ایران رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رامشت ظهر شنبه در مراسم آغاز سومین دوره طرح ولایت در دانشگاه اصفهان اظهار داشت: سومین دوره طرح ولایت با محوریت آموزش مبانی اندیشه اسلامی با حضور مسئولان دانشگاه و حدود 700 دانشجوی بسیجی از دانشگاههای استان در دانشگاه اصفهان آغاز و تا ششم مرداد ادامه دارد.

وی به فرمایش امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) برای ایجاد یک مدنیت بر پایه اسلام برنامه ریزی کرد.

رئیس دانشگاه اصفهان ادامه داد: وظیفه اساتید دانشگاه این است که با تربیت دانشمندان فرهیخته و دانا به گسترش تفکر والای معمار کبیر انقلاب جامه عمل بپوشانند.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ ایران بعد از اسلام چند نفر انگشت شمار توانستند موجی از تفکر اسلامی و نبوی را در این سرزمین ایجاد کنند، افزود: اکنون کشور در یک موقعیت حساس و متفاوت نسبت به گذشته قرار گرفته و جنگ فرهنگی دشمن با ملت ایران رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است.

علیرضا احسان دوست در ادامه نیز اظهارداشت: باید در مقابل موضع گیری ها رفتار درست و عاقلانه ای داشته باشیم و امروزه وظیفه دانشجویان به ویژه دانشجوی بسیجی این است که با درایت و آگاهی تهدیدات دشمن را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی وارد مرحله جدیدی از رویارویی با دشمن شده ایم.

مسئول بسیج دانشجویی استان اصفهان تاکید کرد: استراتژیست های غربی با آغاز جنگ نرم و ارائه مهندسی معکوس علیه انقلاب ایران، تضعیف ریشه های ولایت را در بین مردم ایران یک اصل استرتژیکی معرفی کرده اند.

احسان دوست با تاکید بر اینکه آنها برای از بین بردن پایه‌های این انقلاب باید ریشه ولایت محوری را در ایران خشکاند، بیان داشت: انگشت اشاره استراتژیستهای غربی مانند فرانسیس فوکویاما در بررسی منشا انقلاب ایران به دو عنصر اصلی شیعه یعنی قیام کربلا و امام حسین(ع) و فرهنگ مهدویت و انتظار است.

وی اضافه کرد: در طی 400 سال گذشته انقلابی مانند انقلاب ایران در جهان رخ نداده است که مبتنی بر یک جهان بینی الهی شکل گرفته باشد.

مسئول بسیج دانشجویی استان اصفهان با بیان اینکه همه انقلابها همانند انقلاب ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی است،افزود: تفاوت انقلاب اسلامی ایران دیگر انقلاب‌ها در این است که نقش خدا و معنویت در آن پر رنگ و محسوس است.