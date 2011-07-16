بی حجابی مانع رشد اجتماعی است

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با مهر اظهارداشت: هر حکمی که در اسلام بیان شده دارای فلسفه و حکمتی است و حجاب نیز یکی از ضروریات دین مبین اسلام است و حکمتی دارد که بخشی از این حکمت را می توان در تضمین سلامت جامعه با رعایت حجاب و عفاف دانست و زمانی که اسلام مردان و زنان را از نگاه به نامحرم منع می فرماید به دلیل آن است که نگاه ها، زمینه ساز گناهان بزرگتری هستند و همین طور بدحجابی و بی حجابی به لحاظ کشش ها و گرایش هایی که ایجاد می کند مقدمات گناهان بزرگتر را فراهم می سازد و در نتیجه کرامت و شرافت زن را به مخاطره می اندازد.

وی تصریح کرد: اسلام با حفظ حرمت زنان و شخصیت آنان و دور شدن از نگاه های هوس آلود به او دستور پوشش لازم داده و آیاتی که در سوره نور به این مسئله اشاره دارد در همین ارتباط است پس اگر جامعه ای بخواهد به سمت کمال و سعادت حرکت کند بی شک باید از هرچه که مانع و مزاحم است دوری کند و بی حجابی و کمی عفت در بین زنان یک جامعه به لحاظ گرایش های شهوانی مانع رشد و کمال آن جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام عرب پور گفت: حجاب و عفاف در استحکام بنای خانواده نقش موثری دارد چون یکی از عواملی که برای سرپرستان خانواده، زن و مرد، پدر و مادر خانواده مطرح است جدا شدن از محدوده و مرز خانوادگی و تمایل به دیگران است و این بدون شک با بدحجابی و پوشش های نامناسب بیشتر تحقق می یابد و به عبارتی بی حجابی موجب جلب توجه نگاههای هوس آلود است و نگاه های هوس آلود حسرت های به دنبال دارد و این حسرت ها در خانواده اثرات روانی بدنبال خواهد داشت و محیط خانواده را از گرمی و صمیمیت می اندازد پس هر چه حجاب در جامعه رعایت شود و عفت بماند تزلزل در خانواده کمتر خواهد شد پس نقش حجاب و عفاف در تحکیم خانواده نقش بسیار مهمی است.

وی اظهارداشت: گرچه حجاب برای مرد و زن هر دو واجب است البته با تفاوتی که در میزان پوشش وجود دارد اما اگر در مورد زنان تاکید زیاد است برای این است که بی حجابی برای زن در گرایش و کشش نامحرم اثرگذارتر است تا بی حجابی مرد و تاکید پوشش زنان بیش از مردان است ولی رعایت آن برای هر دو لازم و ضروری است، کمااینکه مخاطب سوره نور در بحث نگاه، هم زنان هستند و هم مردان تا خود را از نگاه به نامحرم حفظ کنند.

